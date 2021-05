Serie A: cifre incassi in base al piazzamento in classifica

Quanto vale la Serie A? Un approfondimento di Calcio e Finanza ci illustra quanto incassino le differenti squadre in base al piazzamento raggiunto in classifica.

Quanto vale il campionato di Serie A? Il torneo, giunto alle soglie dell’ultima giornata, sta per emettere i suoi ultimi verdetti. Se l’Inter si è già cucita lo Scudetto sul petto, restano da determinare i piazzamenti per le coppe europee e l’entità dell’ultima squadra che seguirà Parma e Crotone in Serie B.

A livello economico cambia ovviamente qualcosa classificarsi in una o in un’altra posizione. Ce lo illustrano i colleghi di Calcio e Finanza che, partendo dai presupposti della legge Melandri sulla redistribuzione dei diritti tv, stila la classifica dei ricavi in base al piazzamento raggiunto in campionato.

Bisogna innanzitutto premettere che la Legge Melandri tiene conto di tre criteri nella ridistribuzione dei proventi derivanti dai diritti tv alle società del massimo campionato:

Il 50% viene ridistribuito equamente tra le 20 società che partecipano alla Serie A

Il 30% viene allocato in base ai risultati sportivi: metà (15%) relativamente all’anno appena trascorso, il resto in base alla tradizione sportiva di ogni squadra.

Il restante 20% viene assegnato in base all’affluenza di pubblico allo stadio.

L’Inter, campione d’Italia, riceverà dunque la fetta più grande dei ricavi, seguita dall’Atalanta ormai sicura del secondo posto. Diversa la storia per chi si contende un posto nelle varie coppe europee: alla differenza di circa due milioni inerente la diversa distribuzione dei diritti tv, bisogna considerare la cifra riconosciuta dalla UEFA per la qualificazione alle diverse competizioni da essa patrocinate.

Serie A: la classifica dei ricavi in base al posizionamento

23,4 milioni di euro; 19,4 milioni; 16,8 milioni; 14,2 milioni; 12,5 milioni; 10,9 milioni; 9,3 milioni; 8,3 milioni; 7,4 milioni; 6,3 milioni; 5,5 milioni; 5 milioni; 4,6 milioni; 4,1 milioni; 3,6 milioni; 3,2 milioni; 2,8 milioni; 2,2 milioni; 1,6 milioni; 0,9 milioni

