Serie A, bomba da Manchester | Lascia lo United per la big italiana

Manchester United cantiere aperto. Non c’è solo Martial in scadenza di contratto. Un altro big potrebbe lasciare Old Trafford.

Se il buongiorno si vede dal mattino, è meglio che faccia subito sera. Almeno per il Manchester United. Ne stanno accadendo un po’ di tutti i colori ai Red Revils in questo scorcio di stagione, tutt’altro che positivo.

In primis il responso del campo, giudice supremo delle strategie di una nobile del calcio inglese è internazionale, in grande difficoltà. Per non dire una nobile decaduta. Quattro partite di campionato nel segno della totale mancanza di continuità: due vinte e altrettante perse. L’ultima in maniera a dir poco rocambolesca: sull’1-1 il gol annullato a Garnacho, dal 2-1 ipotetico del 90’ al 3-1 per l’Arsenal, con due reti incassate nel recupero. Morale della favola: 6 punti in classifica contro i 12 (punteggio pieno) dei cugini del City.

Fuori dal campo due casi a rompere le uova nel paniere di un ten Hag ancora alla ricerca della quadra. Il primo è quello di Sofyan Amrabat arrivato nel Teatro dei Sogni infortunato, almeno secondo i media inglesi, un po’ come era stato per Castrovilli.

Pare, però, che il Manchester United avrebbero deciso di non annullare l’accordo per l’arrivo del centrocampista marocchino, a differenza del Bourmouth per l’altro viola.

Da Greenwood a Anthony passando per Amrabat: quanti guai per il Manchester United

Il caso Amrabat segue quello scoppiato pochi giorni fa, riguardante Anthony, esterno offensivo brasiliano accusato di violenza domestica dalla ex compagna. Da Old Trafford una netta presa di posizione. E non potrebbe essere diversamente visto che si è da poco sopito il fortissimo per un altro caso, quello di Greenwood, ora assolto ma svincolatosi.

“Il Manchester United – recita una nota – riconosce le accuse mosse contro Antony e fa notare che la polizia sta indagando. In attesa di ulteriori informazioni, prendiamo sul serio la questione”. E poi c’è ancora il calciomercato.

Da Martial a Van de Beek

Un altro Anthony, Martial, è in scadenza di contratto. Ma non rientra nei piani di ten Hag, che già lo scorso anno ha dato il placet senza batter ciglio per la sua cessione in prestito al Siviglia. Come se non bastasse c’è anche il rebus Donny van de Beek.

Il centrocampista olandese ha il contratto in scadenza nel 2025, ma la sua esclusione dalla lista UEFA non lascia presagire nulla di buono. Una situazione tutta da monitorare anche perché alla finestra ci sarebbero due formazioni di Serie A, il Napoli ma anche la Juventus.