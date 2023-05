Serie A 2022-23: Cremonese seconda squadra retrocessa in B

Il netto 1-5 subito allo “Zini” contro il Bologna ha messo la pietra tombale su speranze già residue. La Cremonese scende nuovamente in serie B dopo una sola stagione in massima serie. La squadra di Davide Ballardini archivia così una stagione nata storta nella quale ha cercato di giocarsela mettendoci anche il cuore ma non è mai riuscita a decollare davvero.

Ne fanno fede le sole quattro vittorie ottenute in trentasei gare finora disputate a fronte di 12 segni ics e 20 passi falsi con una difesa che, con le sue sessantasei reti subite, è risultata migliore soltanto di quella della Sampdoria (67) anch’essa scesa in cadetteria.

Qualche piccolo sprazzo di soddisfazione, ancorchè a questo punto platonica, ai grigiorossi resta come la capacità di approdare nella semifinale di Coppa Italia infrangendo le speranze prima del Napoli e poi della Roma. Contro quest’ultima, poi, i grigiorossi hanno ottenuto una delle sole quattro vittorie stagionali. Le altre sono arrivate con Empoli e Spezia sul campo amico e contro la Sampdoria al “Luigi Ferraris”.

Il migliore risultato in massima serie per la compagine che ha lanciato talenti del calibro di Antonio Cabrini e del compianto Gianluca Vialli resta il decimo posto nella stagione 1993-94.

Solitamente molto positivo, alla fine della gara contro il Bologna il tecnico Davide Ballardini era visibilmente provato e ha sfoderato una considerazione amara: “siamo stati umiliati- ha spiegato – è giusto alla fine che questa Cremonese retroceda in serie B, se in queste partite non fai vedere qualcosa di più vuol dire che non sei all’altezza. Non ho visto l’atteggiamento giusto e non eravamo rabbiosi”.

Alla società e alla città, adesso, il compito di creare le condizioni giuste affinché la pattuglia grigiorossa possa assicurarsi il più rapido possibile ritorno in serie A.