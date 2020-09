Serie A 2020-21, squalificati 1°giornata: fermato solo Dijks

Sono stati ufficializzati gli squalificati della prima giornata della Serie A 2020-21. Djiks è l’unico ad aver ricevuto una squalifica. In un turno che terminerà il prossimo 30 settembre con i recuperi, Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia.

Sarà il fatto che si è iniziata una stagione in modo anomalo, visto che quella precedente si è conclusa i maniera ancora più strana, ma sorprende che solo un giocatore si stato fermato.

Djiks, difensore del Bologna Fc. Fonte: Twitter Djiks

Esso risponde al nome di Djiks, esterno di difesa olandese che milita nel Bologna. La sua è stata l’unica espulsione della prima giornata, a seguito del match giocato contro il Milan ieri sera. Il motivo è una trattenuta ai danni di Alexis Saelemaekers, attaccante ventuenne belga. Il ventisettenne è il primo giocatore di quella nazione a militare nella squadra emiliana. Proviene da un club leggendario come l’Ajax, la quale nel 2018 ha deciso di vendere uno dei suoi giovani, costruito nel vivaio.

Ha svolto la trafila nelle giovanili del club della capitale, approdando poi in prima squadra. Non è riuscito a conquistarsi i galloni da titolare, visto che è stato ceduto a diverse formazioni della prima divisione olandese.

Ora pare abbia trovato la sua dimensione in Emilia, con Mihajlovic che lo considera nei suoi piani per il futuro immediato della squadra. Di conseguenza salterà la seconda giornata, così come De Vrij e gli atalantini Romero e Djimsiti

In attesa delle restanti tre partite del turno, per ora c’è una sola espulsione nella prima giornata di Serie A 2020-21.

