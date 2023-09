Sergio Ramos a parametro zero: il sogno è realtà | Ha firmato con il cuore

Uno dei più grandi difensori degli ultimi tempi, rimasto svincolato, ha scelto la sua nuova destinazione ed è pronto per la nuova avventura.

Quattro Champions League vinte con il Real Madrid, due Campionati Europei ed un Mondiale con la nazionale spagnola. Ma non solo. Due campionati francesi, svariate altre coppe internazionali e diversi campionati spagnoli. Dopo aver vinto tutte questi trofei da protagonista ed essere arrivati all’età di 37 anni si potrebbe anche pensare al ritiro, ma lui ha ancora voglia di divertirsi e giocare a calcio.

Parliamo di Sergio Ramos, ex Capitano del Real Madrid, e leggenda del calcio spagnolo. Uno dei difensori più forti e vincenti dell’epoca moderna, aveva lasciato il Real Madrid, da svincolato, nell’estate del 2021 dopo ben 16 stagioni e aveva firmato un contratto biennale con il Paris Saint Germain.

Tra infortuni e vicissitudini varie, però, le stagioni al Psg non vanno come sperato e lo spagnolo gioca pochissimo, il primo anno, mentre nella seconda stagione deve inghiottire il boccone amaro dell’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco.

Resta così svincolato e passa tutta l’estate a vagliare le varie offerte. Dopo il rifiuto al Besiktas ed al campionato turco, per Ramos sembrano aprirsi le porte dell’Arabia Saudita e di una ricca pensione d’orata come tanti suoi ex compagni di squadra e/o colleghi illustri.

Sergio Ramos, il rifiuto e la scelta

Sergio Ramos, invece, decide di rifiutare l’offerta araba e fa una scelta di cuore, firmando per il Siviglia. Un segnale forte il suo che ha firmato per un solo anno, accontentandosi di uno stipendio di poco più di un milione di euro netto a stagione. Una cifra molto lontana rispetto a quelle messe sul piatto per lui dalla Turchia e soprattutto dall’Arabia Saudita pigliatutto.

L’Al Ittihad dell’ex compagno Benzema, infatti, era pronto ad arrivare complessivamente, tra stipendi e sponsor, fino a 50 milioni. Ed invece, ecco il sorprendente ritorno al Siviglia e la scelta di cuore, quella dell’ex campione del mondo e d’Europa (con la sua Spagna) che ha detto no ai milioni dell’Arabia.

Sergio Ramos, la nuova maglia ed il cuore

Non ci sono più dubbi dunque sulla futura destinazione di Sergio Ramos che poi è un ritorno al passato: 18 anni dopo il suo addio alla squadra in cui era cresciuto, aveva esordito e si era affermato a livello professionistico per trasferirsi al Real, infatti, ecco il ritorno a Siviglia.

Ramos fa una scelta insolita di questi tempi. Decide di seguire il cuore, al contrario di quanto fatto da numerosi colleghi, nonostante i tanti successi e una carriera ormai vicina alla conclusione. Il difensore ha fatto prevalere lo stimolo di vestire nuovamente la casacca della squadra in cui ha mosso i primi passi da calciatore, cercando di aiutarla in questo difficile e complicato periodo (il Siviglia è ultimo in Liga con zero punti in tre partite).