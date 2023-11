Sei libero? Squilla il telefono di mister Lopetegui: offerta una panchina incredibile

Una nuova opportunità per l’ex allenatore di Spagna e Real Madrid, un nome caldo per una piazza super importante.

Probabilmente il punto più alto della sua carriera già c’è stato, l’ha vissuto anche se non sfruttato al massimo. Ora il nome di Julen Lopetegui torna di mondo in ambito internazionale. È in parabola discendente, chissà che non risalga.

Sì perché nel 2016 proprio a Julen Lopetegui fu affidata un’eredità pesante, ossia raccogliere le redini della Spagna dopo l’epoca d’oro di Vicente Del Bosque, subito dopo l’esperienza nata bene ma terminata male con il Porto.

In due anni Lopetegui si dimostrò all’altezza delle situazioni: risultati importanti (come la qualificazione in scioltezza ai Mondiali del 2018) e bel gioco offensivo, proprio come piace da quelle parti. All’improvviso una scelta a conti fatti sbagliatissima.

Il rapporto tra Lopetegui e la nazionale spagnola s’interrompe bruscamente il 13 giugno 2018, due giorni prima dell’esordio al campionato del mondo di Russia, quando l’allenatore basco (di Asteasu) venne esonerato dall’allora capo della federazione, il chiacchieratissimo Rubiales, non per i risultati negativi, ma perché sarebbe diventato tecnico del Real Madrid.

Onere e disonore

Lopetegui a Chamartin ci va, ma non è una bella esperienza: un matrimonio durato appena quattro mesi, l’umiliante 5-1 patito nel Clasico contro il Barcelona costringe Don Florentino a cacciarlo immediatamente, con annessa soluzione interna di promuovere Santi Solari alla guida dei Blancos. A giugno Lopetegui riparte dal Siviglia.

Alla guida degli andalusi batte l’Inter nella finale di Europa League, ma a ottobre l’idillio era già concluso. Di breve durata anche la sua successiva esperienza, anche se questa volta lui c’entra poco: la crisi economica con il Wolverhampton e un mercato bloccato segnano la fine del rapporto tra le parti.

Lopetegui, il nome caldo per i campioni in carica

Il nome di Julen Lopetegui è tornato in auge in Arabia Saudita dove i campioni in carica dell’Ittihad sono in una crisi talmente grande da essere sprofondati a 11 punti dalla capolista Al-Hilal nella Saudi Pro League.

Ovviamente dopo la tanto clamorosa quanto anticipata uscita di scena nella Champions asiatica contro i modesti iracheni dell’Al Quwa Al Jawiya e la clamorosa lite tra Nuno Espirito Santo con Karim Benzema, a pagare è stato l’allenatore portoghese.

Secondo quanto riportato da FootMercato, l’Al Ittihad avrebbe già inoltrato un’offerta ufficiale a Julien Lopetegui, ora l’indiziato numero uno per sostituire Nuno Espirito Santo sulla panchina del club saudita.