Sei interessato? Jorginho riceve la telefonata più in attesa: ritorna subito in Italia

Potrebbe finire a breve la lunga esperienza di Jorginho in Premier League: l’ex Azzurro ammicca al ritorno in Italia.

È cresciuto qui da noi, in Italia, poi si è consacrato in Premier League, nel Chelsea soprattutto, ora sta cercando nuova gloria sempre a Londra, ma con i Gunners dell’Arsenal, uno dei competitor che sta provando a scalzare il Manchester City di Pep Guardiola dal trono del campionato di Sua Maestà.

Sì perché Jorginho è un prodotto delle giovanili dell’Hellas Verona, un settore giovanile da dove spuntano talentini di tanto in tanto, in questo caso nacque un prospetto di top player. L’Hellas l’ha formato.

L’Hellas l’ha coltivato eccezion fatta per un’annata in prestito alla Sambonifacese, poi è rientrato nella fila dei gialloblù, trasformandosi in una pedina chiave fino a gennaio del 2014, quando il Napoli ruppe gli indugi e lo prese in pieno mercato invernale.

Quattro stagioni e mezzo all’ombra del Vesuvio, per Jorginho non solo attestati di stima, arrivano i primi trofei: una Coppa Italia (2013-2014) e una Supercoppa italiana (2014). Nel 2018 quelli con i soldi figli dei diritti tv migliori in Europa vennero in Italia e lo portarono via dalla Serie A.

Vite parallele, Jorginho si consacra

L’ascesa di Jorginho raggiunge l’apice in Blues. Col Chelsea è assoluto protagonista di un ciclo magico: prima l’Europa League (2018-2019), poi quella Champions contro il Manchester City di Guardiola contro tutti i pronostici, contestualmente è campione d’Europa con l’Italia di Mancini, nonostante sbaglia un rigore nella finale contro l’Inghilterra. Un errore ininfluente. E ancora.

Nel 2021 anche Supercoppa europea e Coppa del mondo per club FIFA, Giocatore dell’anno per la UEFA, sul podio (terzo) nella classifica del Pallone d’Oro. In un crescendo rossiniano, siamo allo zenit.

Ritorno al futuro

Ha iniziato il 2023, in scadenza di contratto, cambiando subito maglia, anche se non città: dal Chelsea all’Arsenal il passo è breve. Arteta gli ha trovato nuovi stimoli, Jorginho ha preso al volo questa occasione, tornando ad alti livelli.

Se n’è accorto anche Spalletti, che potrebbe convocarlo nuovamente in Nazionale per il doppio confronto (Macedonia del Nord e Ucraina) che ci dirà se l’Italia volerà direttamente a Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, oppure dovrà passare per il labirinto dei playoff. Secondo Gazzetta dello Sport nei radar del commissario tecnico Azzurro ci sarebbero anche Bongiorno e Colpani. Un po’ di esperienza ci vuole.