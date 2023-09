Sei ancora libero? Chiamata dalla Serie A per Lingard: colpo di fine estate

Jesse Lingard, un colpo di fine estate per il calciomercato italiano. La proposta è arrivata direttamente dalla Serie A.

È stato uno dei primi, e de soli a dirla tutta, a schierarsi dalla parte di Cristiano Ronaldo, quando CR7 ha sbattuto la porta in faccia ai Red Devils, diventando uno dei pionieri di quello che oggi è diventato l’Eldorado del futsal: l’Arabia Saudita.

Anche Jesse Lingard se n’è andato da Old Trafford, inveendo contro i Diavoli Rossi di Manchester. “Lo United è rimasto indietro su tutto – tuonò – Guardi le strutture del City, del Tottenham, gli altri sono avanti di tantissimo. Anche nei social media, l’ho detto nel 2017 di fare contenuti video, volevo che il club fosse all’avanguardia e cosciente delle novità”. Trofei alla mano, almeno negli ultimi anni, non se ne sono visti a Old Trafford, sotto questo aspetto come dar torto a Jesse Lingard.

A giugno si era tornato a parlare del centrocampista di Warrington, classe (fine) 1992, un po’ centrocampista un po’ attaccante, che ama partire da destro, dotato di buona velocità e abilità negli inserimenti offensivi senza palla. Perché si parlò di Lingard? Per due motivi.

Il primo è che la sua, non esaltante, esperienza al Nottingham Forest era terminata dopo appena una stagione. Una annata anonima da 20 partite e appena due gol (in Coppa di lega peraltro) che non verrà ricordata di certo dalle parti del City Ground. E il secondo?

Lingard, bye bye Premier League

Il secondo motivo è che anche a Jesse Lingard gli sono arrivate sirene arabe. Svincolato dal Nottingham Forest il centrocampista offensivo inglese è stato al centro di interessanti trattative.

L’Arabia l’ha chiamato e lui sarebbe andato di corsa, dopo aver scritto comunque pagine importanti della Premier, vincendo tutto con la maglia del Manchester United, compresa una Europa League. Interessamenti ci sono stati, ma non se n’è concretizzato uno.

Riecco Lingard sotto la luce dei riflettori

Il suo nome circola nuovamente al calciomercato, squadra non l’ha ancora trovata quindi potrebbe convertirsi ancora in un colpo di fine estate, soprattutto se qualcuno sarà in grado di farlo tornare ai bei tempi, quando è stato uno dei giocatori più acclamati della Premier League, se non fosse per i vari infortuni, che lo hanno funestato e non poco.

Ma José Mourinho conosce le qualità di Lingard, lo ha allenato proprio ai tempi del Manchester United, ammiccando all’idea di riaverlo, è pur sempre un colpo a parametro zero, non c’è bisogno che si muova direttamente Dan Friedkin, come è stato per Lukaku. Potrebbe pensarci direttamente Tiago Pinto.