Se ne va insieme a Mourinho: ciao ciao Roma | Ha deciso di svuotare l’armadietto

Insieme all’addio dello Special One, in estate potrebbe salutare la Capitale anche un altro attuale tesserato giallorosso.

In un modo o nell’altro José Mourinho riesce sempre a far parlare di sé. Dopo l’espulsione di domenica, sul finale del match contro il Monza, sono arrivate le dichiarazioni su Lukaku e l’Inter a margine della conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. Le sue parole, le sue battute, i suoi commenti non passano mai in secondo piano e regalano sempre titoli di giornali e post sui social.

Mourinho è così. Anzi, negli ultimi anni, da quando le sue vittorie di trofei e in campo sono diventate molto meno rispetto al passato, la sua capacità comunicativa e le sue affermazioni lasciano ancora di più il segno e, forse, sono diventato l’elemento più interessante e chiacchierato dell’intero pacchetto.

Un argomento che tiene sempre banco e non sembra mai mancare, quando si parla del tecnico portoghese, è quello riguardante il suo futuro. Mourinho può sorprendere da un momento all’altro e abbandonare navi che sembravano poter essere timonate da lui per molto tempo.

Per quel che riguarda la Roma, invece, José è arrivato ed ha firmato un contratto di tre anni, contratto che nessuno fin qui ha voluto rinnovare e che scade nel prossimo giugno. Qualsiasi sarà il finale di questa stagione, quindi, le strade tra Mourinho e il club della Capitale dovrebbero separarsi anche se la maggior parte dei tifosi giallorossi lo vorrebbe su quella panchina a vita.

Non solo Mou, anche un altro giallorosso lasscia Roma

I prossimi dovrebbero essere quindi gli ultimi mesi di Mourinho sulla panchina della Roma e al momento sembra impossibile che le parti si possano incontrare e sedersi al tavolo per proseguire il rapporto, anche se per assurdo la squadra dovesse vincere lo Scudetto.

Insieme a Mourinho potrebbe lasciare Roma anche Tammy Abraham. L’attaccante inglese arrivò in giallorosso, dal Chelsea, con un acquisto di circa 40 milioni di euro che prevede un controriscatto da parte dei Blues. Scelse la Roma, rifiutando anche squadre come l’Arsenal, solo ed esclusivamente per José Mourinho.

Prima stagione super, poi l’infortunio. Lascia a fine anno?

Nella sua prima stagione alla Roma, quella 2021/2022, Abraham segnerà 27 gol e 5 assist, contribuendo non poco alla conquista della Conference League. Tuttavia, il britannico ha poi attraversato momenti difficili. Prima le prestazioni deludenti e i pochi gol della scorsa stagione, poi il gravissimo infortunio di fine maggio, con la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Il futuro di Abraham, che dovrebbe tornare in campo all’inizio del prossimo anno, pare strettamente legato a quello di Mourinho. Così come Mou, anche Abraham è pronto a lasciare Roma per tornare in Premier League. Squadre come il Brentford e l’Aston Villa, infatti, non perdono di vista l’attaccante inglese.