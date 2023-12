Se ne va a parametro zero: ciao ciao Juventus | Ultimi mesi e addio per sempre

Il mercato sostenibile della Juventus e quel tesoretto da costruire rischiano di lasciar andar via un bianconero a parametro zero.

Max Allegri potrebbe far risparmiare alla Juventus dei soldi. Sì perché nonostante un centrocampo sotto organico a causa delle squalifiche di Pogba e di Fagioli, la Juventus ha dimostrato di essere competitiva così com’è.

Certo, il dispendio di energie risparmiate per non essere nelle coppe europee in questo contesto è favorevole in quanto la rosa basta così com’è. Ma ciò non vuol dire che la Juventus non comprerà a prescindere.

Tutto ruota attorno a due parole: opportunità e sostenibilità. A gennaio la Juventus terrà gli occhi molto vigili sul mercato. se il mercato offrirà qualcosa che farà al caso del gruppo squadra bianconero, Giuntoli e Manna affonderanno il colpo.

L’identikit è pressoché definito: il papabile acquisto deve convincere dal punto di vista tecnico e non creare un problema tattica o snaturare il progetto attuale, in cui Max Allegri è al centro di tutto, nonostante le sirene arabe, e non solo, ci sono. Ma niente spese folli, nessuna trattativa slegata dalle logiche di mercato tenute finora e per il momento solo candidature che potrebbero far conciliare tutti i parametri messi sul tavolo dai vari settori della società che hanno voce in capitolo.

Rebus Rabiot

Discorso diverso per i rinnovi. Uno su tutti, quello di Adrien Rabiot. La Juventus ha fretta di chiudere, per blindare il centrocampista francese prima che venga ammaliato dalle sirene inglesi. In primis. Ma mamma Veronique, l’agente del transalpino non sta sulla stessa lungezza d’onda del club torinese.

Il contratto di Rabiot scade il 30 giugno 2024, il francese ha ammiccato ma vuole essere certo di essere un elemento centrale nel progetto presente e futuro della Juventus, soprattutto è interessato alle ambizioni del club. Per questo sta tergiversando.

Chi non rinnova

Oltre Rabiot sono tre i bianconeri con cui la Signora ha intenzione di legarsi per più tempo rispetto alle scadenze attuali. Bremer a Chiesa e Vlahovic. Un big in scadenza a giugno, invece, va verso l’addio.

Si tratta di Alex Sandro. Anche l’esterno brasiliano, che già questa estate era stato sul punto di essere ceduto, è in scadenza. Stavolta non sono previste sorprese, il paulista andrà via a parametro zero, a meno di clamorose e inattese colpi di scena. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, l’Internacional di Porto Alegre starebbe pensando ad Alex Sandro. Per la Juve no problem.