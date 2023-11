“Se chiama l’Arabia…”: lascia il Real Madrid a gennaio | Si è fatto tentare pure lui

Ex o no, i madridisti sono tra i giocatori più richiesto nel mercato arabo. Non solo Cristiano Ronaldo e Karmin Benzema.

Tecnicamente Cristiano Ronaldo non è passato dal Real Madrid all’Al-Nassr, e nemmeno dalla Juventus, bensì dal Manchester United, non prima di aver discusso con ten Hag, il primo di una lunga serie. Che comprende Lingard, Martial e, soprattutto, Jadon Sancho.

Ma parlare di ex madridisti in Arabia, nel caso di Cristiano Ronaldo non è affatto fuori luogo, visto che il fuoriclasse di Madeira ha alzato delle sue cinque Champions League in bacheca con le Merengues, diventando anche il miglior giocatore di sempre della decana leggenda Blanca, grazie ai suoi 460 reti con la maglia dei Blancos.

Molti dei gol messi a segno da Cristiano Ronaldo sono stati figli del gioco di Karim Benzema, un po’ assistman un può figura tatticamente ad hoc per esaltare le qualità di Cristiano Ronaldo.

Un po’ a sorpresa KB ha conquistato il Pallone d’Oro senza la presenza ingombrante di CR7, ma è anche andato via da Chamartin un anno prima rispetto all’ipotesi di adiòs, all’inizio programmata per il 2024.

Karim Benzema, una scelta con la pancia piena

Sì perché con Florentino Perez l’idea che si erano fatti i due era che Benzema sarebbe andato via a scadenza, quindi dopo giugno 2024. Invece una Champions League vinta con le sue reti e il relativo Pallone d’Oro hanno velocizzato il passaggio all’Al-Ittihad, con la pancia piena.

Sono anche i numeri a suggellare questo pensiero comune: il gol all’esordio con l’Al-Ittihad, con annesso assist, aveva fatto presagire ai campioni in carica sauditi di poter difendere il titolo, ma i problemi di Nuno Espirito Santo proprio con KB9 hanno fatto scivolare l’Al-Ittihad lontano dalla verra, addirittura a undici punti dalla vetta, in meno al Al-Hilal. Un altro ex Real Madrid potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

I pensieri di Luka Modric

Potrebbe essere l’ultimo anno di Luka Modric a Chamartìn. La stella croata reclama il suo spazio o ciò che Carlo Ancelotti non gli sa dando. Ufficialmente perché uno come Luka Modric a 38 anni va gestito per arrivare al momento topico della stagione.

Per i maligni, invece, è solo un modo per addolcire la pillola visto che non ci sarà nessun rinnovo a giugno. Così riecco le sirene saudite suonare fino a casa Modric. La conferma arriva direttamente da Borja Couce, amico di Luka Modric nonché agente FIFA: “Quest’estate c’era interesse e l’obiettivo era farlo firmare. Ha avuto diverse offerte, due da entrambi i club della capitale e una da un’altra società, ma sta pensando solo al Real Madrid. Il fatto che si trasferisca in Saudi Pro League è comunque possibile qualora dovesse arrivare un’offerta adeguata”. Quella non tarderà, è una certezza.