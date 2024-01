Se arriva l’offerta…: lascia la Juventus già a gennaio | Gioca sempre ma non è incedibile

Le operazioni del mercato sostenibile impongono delle uscite, prima (o dopo) le entrate invernali della Juventus. Nessuno è incedibile.

Dipendesse solamente da Max Allegri, visto l’andamento oltre le aspettative di una Juventus a soli due punti dalla capolista Inter, non fosse per lasciare intatto quell’equilibrio nello spogliatoio bianconero che sta facendo tutta la differenza di questo mondo, attualmente.

Ma c’è chi reclama un po’ di spazio, al netto di qualche infortunio di troppo che fatica a mettersi alle spalle. Leggasi Moise Kean. L’attaccante bianconero vorrebbe andare a giocare un po’ di più rispetto a quanto non stia facendo in questa prima parte di stagione. E, dopo un’iniziale iniziale riluttanza, anche la Signora si sarebbe abituando all’idea. A determinate condizioni.

La Juve non svende né regala nessuno. Questo il chiaro messaggio che ha mandato il club bianconero al mercato. 2,5 milioni di euro come onere del trasferimento a titolo temporaneo, oltre al pagamento integrale di 6 mesi dello stipendio di Kean, leggermente superiore ai 3 milioni di euro netti (quindi almeno 1,5 netti).

Numeri credibili quelli ipotizzati da tuttomercatoweb, in quanto sono i classici conti della serva, quelli che si fanno nel mercato sostenibile: se ci sarà una cessione, quei soldi verranno investiti per un acquisto.

Non solo Kean. Un’altra possibile partenza

Già questa estate Filip Kostic era stato sul punto di essere ceduto, ma vuoi per le condizioni economiche non soddisfacenti vuoi perché non si è trovata una adeguata alternativa, il serbo è rimasto. Chissà se sarà così anche a gennaio.

Secondo Gazzetta, sarebbe cresciuto l’interesse della Saudi Pro League per Filip Kostic: se dovesse evolvere in un’offerta vera e propria già nei prossimi giorni, la Juventus non opporrà resistenza, anche perché l’alternativa Allegri ce l’ha in casa, è Samuel Iling Jr, in rete peraltro nell’ultimo turno di campionato, all’Arechi di Salerno.

Per un Kostic che va…

Stesso ragionamento fatto per Moise Kean. Nel caso dovesse partire Kostic, a quel punto, la Juventus potrebbe far tornare in Italia Federico Bernardeschi, la cui esperienza canadese non è stata idilliaca e l’ex Azzurro avrebbe già dato la disponibilità a tornare alla Juve.

Tornerebbe in punta di piedi, ma deciso a scalare le gerarchie di Allegri. Quelle certezze che hanno trasformato la Juventus da una delle pretendenti alla Champions League, in una delle (due) candidate allo scudetto. Per un Kostic che va, un Bernardeschi che arriva? Il mercato sostenibile è questo.