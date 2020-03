Scoppia la polemica tra Juventus e Atalanta: le parole di Agnelli sulla Champions League e la delusione di Percassi

Uscita infelice del presidente della Juventus Andrea Agnelli che ha affermato come l’Atalanta non possa stare in Champions League perché non ha storia. Il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi è rimasto amareggiato per le dichiarazioni del presidente bianconero.

E’ polemica tra Juventus ed Atalanta dopo le dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente dei bianconeri, che in un’intervista a margine del ‘FT Business of Football’, ha criticato il modo in cui ci si qualifica alla Champions League, tirando in ballo la squadra bergamasca.

In particolare, il presidente bianconero ha domandato se è giusto che un club come l’Atalanta possa prendere parte alla competizione europea, usando parole forti: “E’ discutibile che semplicemente perché ti siedi in un grande Paese, hai accesso diretto alle competizioni. Ho la massima ammirazione per quanto ha fatto, ma senza una storia europea è andata subito in Champions: è giusto o non è giusto?”

Parole pesanti che hanno scatenato molte reazioni da parte degli addetti ai lavori e non solo. La stessa Atalanta ha fatto sapere di essersi sentita molto amareggiata e delusa per le dichiarazioni del presidente bianconero.

Insieme alle altre squadre europee Agnelli, che è anche a capo dell’ECA, vorrebbe fondare una Superlega al posto della Champions League che taglierebbe del tutto fuori squadre come l’Atalanta. Un progetto che non piace alle piccole realtà e che trova ancora forte opposizione e queste dichiarazioni di certo non faranno bene ad Agnelli.

Il presidente bianconero, comunque, è intenzionato subito a ricucire il rapporto con l’Atalanta. Nel pomeriggio, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Agnelli dovrebbe chiamare Percassi per chiarire le sue affermazioni. Va detto, però, come quella del presidente della Juventus sia stata una bruttissima uscita a vuoto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA