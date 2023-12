“Schierato un giocatore squalificato”: 0-3 a tavolino e fuori dalla Coppa Italia | Un disastro mai visto

L’imperdonabile errore costa la sconfitta a tavolino e soprattutto l’eliminazione della Coppa Italia. La presa di posizione del club.

L’arrivo di dicembre segna anche il ritorno della Coppa Italia di Serie A, vinta lo scorso anno, non senza penare, dall’Inter di Simone Inzaghi contro un eccellente Fiorentina, o meglio la solita Viola, quella che costruisce quantità industriale di palle gol, concretizzandone poche. Pochissime.

Sarà Lazio Genoa (martedì 5 dicembre, ore 21) ad aprire gli ottavi di finali, il giorno dopo (stessa ore) proprio la Fiorentina scende in campo, in casa al Franchi, contro i cadetti del Parma.

Martedì 19 dicembre sarà il turno di Napoli-Frosinone, il giorno dopo, sempre alle 21, i campioni in carica dell’Inter. Che ospitano un Bologna uscito indenne da Meazza in campionato, rimontando addirittura un doppio svantaggio.

A gennaio 2024 le altre sfide: Milan-Cagliari (il 2 alle 21), Atalanta-Sassuolo e Roma Cremonese, entrambe il 3 gennaio, rispettivamente, alle 18 e alle 21. Si chiude giovedì 4 gennaio con Juventus-Salernitana alle 21.

Coppa Italia di Serie D, la situazione

La Coppa Italia di Serie D, invece, è un turno più avanti anche se il quadro non è ancora completo: Ardea e Trapani (cha ha vinto senza giocare dal momento che l’Angri non si è presentato), per esempio, devono ancora conoscere le rispettive avversarie. Vero è che c’è Clodiense Varesina.

Ma, per esempio, la Casatese ha visto cambiata la propria avversaria, a causa di un errore imperdonabile da parte di un club importante, dal passato in Serie A, che ha schierato un giocatore squalificato, vedendo il trasformato il 2-0 conquistato sul campo contro il Gavorrano, in 0-3 a tavolino.

Quel brutto pasticciaccio in terra maremmana

Labronici corsari 2-0 a Bagno di Gavorrano, in terra grossetana, grazie alle reti nella ripresa griffate da Luis Enrique e Curcio. Tutto molto bello se non fosse che il Livorno ha schierato Gianmarco Bassini, squalificato (si legge nel comunicato ufficiale) “per una gara effettiva per recidività in ammonizione dopo la partita di Coppa contro il Poggibonsi dello scorso 22 novembre. Inevitabile lo 0-3 a tavolino. Un errore imperdonabile che il club amaranto ha spiegato così.

“L’Unione Sportiva Livorno 1915 si scusa con la tifoseria amaranto per l’errore tecnico commesso – si legge in uno stralcio della nota ufficiale – un errore intollerabile e ingiustificabile che purtroppo non consentirà alla squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione”. Un mea culpa non solo a parole. Il presidente Joel Esciua ha deciso che risarcirà tutti i tifosi labronici presenti a Gavorrano. Attualmente il Livorno è terzo in classifica nel girone E di Serie D, insieme proprio al Follonica Gavorrano, a 5 punti dalla capolista Pianese.