Scelto Thiago Motta: per vincere lo scudetto c’è solo lui | Apocalisse in Serie A

Nonostante l’andamento lento del Bologna, Thiago Motta sempre in hype. Ecco chi vuole l’allenatore italo-brasiliano.

Il rallentamento di un Bologna da un punto in due partite contro avversarie alla portata dei felsinei, Udinese e Genoa, non ha cambiato di una virgola il pensiero comune dell’eccellente lavoro che sta facendo Thiago Motta con i rossoblù.

La squadra gioca bene, è a immagine e somiglianza di un allenatore che ha riportato la sua visione di calcio (verticale) che aveva da giocatore, mettendo nelle condizioni il proprio gruppo squadra di rendere al massimo. A tratti anche oltre le proprie possibilità e aspettative.

È un Bologna sano dal punto di vista societario, la dimostrazione è che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio continuano a lavorare incessantemente sul mercato, senza quei paletti dati dai prestiti che costringono molte società a fare dei salti mortali.

La coppia mercato rossoblù sta infatti lavorando a un attaccante da affiancare a Joshua Zirkzee. Giovani di prospettiva come Santiago Castro del Velez e Evann Guessand del Nizza, ma anche esperti giocatori che non trovano grande spazio nei rispettivi club: vedi Toni Martinez del Porto, Petar Musa del Benfica o Rafa Mir del Siviglia, come ipotizza il Corsport, fa lo stesso. Il Bologna c’è: con le sue idee e il suo gruzzoletto.

Quando c’è il manico

Ma è chiaramente il lavoro di Thiago Motta ad aver fatto la differenza in questo girone di andata. Un allenatore richiestissimo per il suo calcio offensivo e l’impostazione che parte dalla difesa. Ritmi alti e tanta intensità.

Il Bologna made in Motta, quello che è uscito due volte indenne dal Meazza contro l’Inter, la prima rimontando un doppio svantaggio, la seconda costringendo i campioni in carica ad abdicare. Merito della classe di Zirzkee, della qualità di Ferguson, certo. Merito soprattutto di quel pressing alto, di un gioco palla a terra. E dei movimenti senza palla. Se poi è 4-3-3 o 4-2-3-1, fa lo stesso.

C’è fila per Thiago Motta

In molti stanno monitorando l’italo-brasiliano. Anche all’estero, ovviamente. In Italia il più interessato è il Milan, stando alle indiscrezioni di Sportitalia, secondo cui Giorgio Furlani starebbe perorando la candidatura di Thiago Motta.

Sempre per Sportitalia, infatti, Stefano Pioli non sarà l’allenatore del Milan a prescindere da come termineranno la stagioni i rossoneri, così il CEO del Diavolo vedrebbe nell’attuale allenatore del Bologna il degno successore di Stefano Pioli.