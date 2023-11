Scelto Paolo Maldini: direttore sportivo in Premier League | Con lui per tornare grandi

Il nome di Paolo Maldini torna a fare rumore. Non solo Arabia, le sirene della Premier League ammaliano l’iconico rossonero.

È da inizio novembre che si parla di un ruolo da dirigente per Paolo Maldini, uno degli artefici della risalita del Milan in Serie A, culminata con lo scudetto della stagione 2021-2022, insieme al fido Frederic Massara.

L’ex responsabile dell’area tecnica rossonera, licenziato questa estate per divergenze sul mercato e non solo, deve ancora decidere se accettare o meno la faraonica offerta che sarebbe giunta dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al-Ittihad. Non un club qualsiasi.

Sono i campioni in carica sauditi, che questa estate puntavano a ripetersi con l’acquisto di Karim Benzema, convinto a lasciare la Madrid merengue un anno prima rispetto alla scadenza del contratto con il club di Florentino Perez.

Il problema è che tra il dire e il fare c’è stato il disastroso lavoro di Nuno Espirito Santo che, condita alla crescita dei competitor, prima tra tutte l’attuale capolista, il lanciato Al-Hilal, ha rimesso tutto in discussione. È finita nel peggiore dei modi l’esperienza dell’allenatore portoghese, esonerato dopo il -11 dalla vetta della classifica.

Paolo Maldini: Arabia Saudita ma non solo

Più passa il tempo, però, più la pista sembra affievolirsi. Nuno Espirito Santo è stato mandato via dopo l’incredibile eliminazione nella Champions araba per mano dei modesti iracheni del Al-Quwa Al-Jawiya, si è deciso per l’argentino Marcelo Gallardo, un allenatore che faceva parte del casting del Napoli per il dopo Spalletti, ma di Paolo Maldini nessuna notizia.

Oltre i dubbi dell’iconico rossonero per un cambio di vita non indifferente, però, ci sarebbero le sirene provenienti dalla Premier ad ammaliare Paolo Maldini. Che, proprio come accaduto con il Milan, dovrebbe risollevare le sorti di una nobile decaduta, che con il club rossonero ha in comune anche il nickname.

Rivoluzione Manchester United

Neanche quest’anno ci sono le basi perché il Manchester United possa tornare ad alzare un trofeo. Tutt’altro. Ten Hag sta rischiando grosso l’esonero una giornata sì e l’altra pure. In più la famiglia Glazer sta cercando di vendere il club, o comunque optare un grande rimpasto.

L’attuale amministratore delegato di Ineos Sport, il gruppo fondato da Jim Ratcliffe che diventerà a breve azionista di minoranza del Manchester United, seppur con quote non all’altezza della famiglia Glazer – si parla del 25% – avrà controllo e libertà assoluta dell’area sportiva dei Red Devils. Ratcliffe vorrebbe portare Jean-Claude Blanc (sì, l’ex presidente della Juve nel dopo Cobolli Gigli e prima dell’avvento di Andrea Agnelli) a Old Trafford. Ma secondo il The Telegraph, tra i papabili, ci sarebbe proprio Paolo Maldini.