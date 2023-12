Scelto Allegri per giugno: dopo la Juve andrà ad allenare lì | Scelta affascinante

Proprio mentre Max Allegri ha fatto crescere la Juve, le notizie di mercato sull’allenatore toscano sconvolgono il mondo Juve.

Se sarà un fulmine a ciel sereno l’indiscrezione del Corsport, sicuramente lo scopriremo solo vivendo. Quel che è certo è che il derby d’Italia ha confermato una Signora magari non bella ma tremendamente efficace e competitiva.

I meriti di Allegri si stanno vedendo tutti, nonostante le solite critiche di un calcio che non convince, ma riguardo alla competitività chiedere all’Inter, imbrigliato dai bianconeri nell’ultimo scontro al vertice. E ce ne vuole per rendere inoffensiva una squadra come la capolista.

Cinque punti in più in classifica rispetto all’anno scorso, +9 sulla quinta, sempre a -2 dall’Inter. I numeri sono suffragati dalle scelte di Max, a volta radicali e controtendenza ma alla resa dei conti azzeccate. Almeno finora.

Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli potevano rendere peggiori di quello che è il centrocampo juventino, eppure Max s’è inventato McKennie mezzala adattata da quinto a destra. In attacco Federico Chiesa è tornato al 100%, come seconda punta al fianco di di Vlahovic o Kean, all’occorrenza Milik. In difesa ha impalmato Federico, fresco di rinnovo. Tutto ok? Quelle indiscrezioni non danno pace.

Un malumore misterioso

ll Corriere dello Sport continua a ribadire che Max Allegri a fine stagione lascerà la Juventus, per divergenze che la nuova proprietà juventino, molto diversa a livello di concept rispetto a quella di Andrea Agnelli.

Qualora fosse tutto vero, se le strade si separassero, il primo pensiero di Allegri potrebbe essere quello di ascoltare con maggiore attenzione quell’offerta rifiutata questa estate dall’Arabia. Più o meno sulla falsariga della cifra (100-120 milioni di euro per due anni) con cui si voleva strappare Mourinho alla Roma.

Allegri, non solo Arabia Saudita

Al-Ahli, Al-Ittihad, ma soprattutto Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (guarda caso tutte in mano al famigerato fondo PIF) sarebbero pronti a fargli ponti d’oro per averlo, potrebbe diventare uno degli allenatori più pagati del pianeta. Ma oltre il dio denaro, c’è quello che l’iconico Gianni Brera chiamava il dio Eupalla.

Non solo Arabia, Max Allegri potrebbe guadagnare di meno (non poi così tanto) provando l’esperienza Premier League, che affascina e non poco. Pochettino al Chelsea sta andando molto male, per non parlare di ten Hag al Manchester United, ci sarebbe soltanto l’imbarazzo della scelta. Proprio adesso che la Juventus sembra funzionare…