Scelta clamorosa: no al riscatto | L’Inter lo lascia andar via a fine stagione

Non ci sarà soltanto un calciomercato invernale in entrata. L’Inter pianifica anche un’uscita ma per fine stagione.

Chissà quanto c’entri Juan Cuadrado, chissà quanto era una mossa di depistaggio. Chissà. Sta di fatto che le parole di Marotta qualche settimana fa su fatto che l’Inter non farà mercato nella prossima sessione invernale, non corrispondono a realtà.

Lo ha confermato proprio Simone Inzaghi, più vicino alla prima motivazione secondo cui l’Inter aveva deciso di non intervenire in un primo momento, salvo poi ripensarci dopo la decisione di Cuadrado di operarsi, causa problema (reiterato) al polpaccio.

“Se ho già dato un input sul mercato di gennaio? Abbiamo perso Cuadrado che si è dovuto operare, – spiega l’allenatore delle Beneamata nel pre-gara Inter-Bologna di Coppa Italia – la società è attentissima e sta già valutando varie opzioni. Mancano tre partite prima dell’anno nuovo dopo quelle pianificheremo tutto”.

Il nome caldo è quello che circola già da un po’: Tiago Djalò, duttile difensore della nazionale portoghese in forza al Lille, in scadenza di contratto ma senza possibilità, almeno allo stato attuale delle cose, di proseguire nel club francese.

Il riscatto non ci sarà

Neanche l’Inter riscatterà Emile Audero, vice Sommer, in prestito dalla Samp. Fondamentalmente il club nerazzurro si era premonito, come un piano B, con il portiere blucerchiato, nato in Indonesia ma italiano a tutti gli effetti, visto il ritardo con il quale il Bayern Monaco stava ostacolando l’uscita di Sommer.

Portiere dal fisico ben strutturato, dalla grande reattività tra i pali, nel 2019 uno degli europei più promettenti della sua generazione, ottimo nelle uscite basse e un para rigori come pochi, ha trovato poco spazio in nerazzurro. Ma non è per questo motivazione che l’Inter non lo riscatterà.

Il nuovo che avanza

Filip Stankovic ha dato ampie garanzie durante il pre-campionato, alla Samp sta trovando quel minutaggio necessario per tornare in Serie A. Le qualità ci sono, il figlio di Stankovic potrebbe tornare dal prestito al Doria per restare.

Ma soprattutto l’Inter ha deciso di riportare a casa un ex nerazzurro, prodotto del proprio vivaio, quel Di Gregorio letteralmente esploso con il Monza, a tal punto da entrare nelle grazie di Luciano Spalletti. Che potrebbe convocarlo per il prossimo Europeo, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Michele, che con l’Inter ha iniziato la sua carriera conquistando uno scudetto Primvaera è il sorvegliato speciale per Marotta e Ausilio: su di lui ci sono tanti club, ma mai come stavolta la nostalgia potrebbe essere più canaglia che mai.