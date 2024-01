Scatto per Gudmunsson: lo prendono ma… a giugno | Accordo in Serie A

Il Genoa non ha nessuna intenzione di perdere un altro big dopo Dragusin. Gudmunsson non si muove dal Ferraris almeno fino a giugno.

Sarà perché il caso Irpef è un caso chiuso dopo l’archiviazione del procedimento avviato a seguito della segnalazione della Covisoc per il mancato versamento delle ritenute Irpef entro la scadenza stabilita.

Sarà perché per quanto Gila possa essere dispiaciuto per la cessione di Radu Dragusin, ci hanno guadagnato un po’ tutti da questa operazione di calciomercato: il Genoa di sicuro venticinque milioni più 5 di bonus, il difensore romeno quasi tre milioni milioni di euro all’anno. Sarà. Ma per il Grifone è tempo di investire.

Bohinen è un rinforzo a disposizione di Alberto Gilardino: il centrocampista norvegese, classe ’99, è stato preso dalla Salernitana in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Ma oltre Emil, ne arriveranno altri tre. Questa la promessa di Zangrillo a Gila.

Il primo potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano, un attaccante dal talento non completamente espresso: M’Baye Niang. L’attaccante franco-senegalese, ex Torino e Milan, sta trattando la risoluzione del contratto con l’Adana Demirspor per poi legarsi ai rossoblù con un contratto fino a fine stagione.

L’erede di Dragusin

Oltre Niang, però, il Genoa sta cercando anche altro. Grifoni sulle tracce di Petar Musa, attaccante del Benfica. Che potrebbe arrivare alla corte di Gilardino in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di gol del croato. L’interesse c’è, come conferma Sky Sport, resta da vedere se le parti si verranno incontro.

Ovviamente la partenza di Dragusin va rimpiazzata, per questo il Genoa sta provando a prendere Leo Ostigard, difensore del Napoli che ha già vestito la maglia dei rossoblù, purtroppo nell’anno della retrocessione tra i cadetti. Per riportarlo al Ferraris, i rossoblù potrebbero investire poso più di cinque milioni di euro, per prenderlo a titolo definitivo.

Un’altra partenza illustre

Il Genoa compra, dunque, non vende. Inutili gli assalti delle big italiane ad Albert Gudmundsson, non se ne parla di prendere il nazionale islandese. Zangrillo è stato categorico, almeno fino a giugno. Poi? Poi è un’altra storia.

Dopo il Milan, una delle prime a bussare a casa Genoa, sarebbe il turno della Juventus, decisa a fare un’offerta per una delle grandi rivelazioni di questo campionato di Serie A. Non solo, secondo Sky Sport, non bisogna escludere dalla corsa ad Albert Gudmundsson neanche Inter e Juventus. Con una concorrenza così logico pensare a un’asta. E ad altri soldi in arrivo per il Genoa.