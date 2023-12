Scatto improvviso per Samardzic: lo prendono a gennaio | Affare (quasi) fatto

Samardzic può lasciare l’Udinese a gennaio. Scatto improvviso per il centrocampista tedesco naturalizzato serbo, classe 2002.

Doveva lasciare Udine questa estate. A dir la verità era fatta per Lazar Samardzic all’Inter: 20 milioni di euro circa, più la valutazione di 4 milioni di Fabbian, talentuoso centrocampista finito al Bologna. Sembrava tutto apparecchiato.

Il centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, classe 2002, aveva anche sostenuto le visite mediche, si aspettava solo un comunicato ufficiale, che non è mai arrivato. Ufficiosamente il papà di Samardzic aveva affiancato un altro agente, con licenza italiana, su richiesta della stessa Inter, all’agenzia LIOS Sport per ridiscutere i termini dell’accordo, già concordate Rafaela Pimenta.

È lì che deve essere successo qualcosa di misterioso, perché l’Inter ha fatto capire che era una questione di soldi, di cifre aumentate che hanno portato le due parti questa estate a interrompere la negoziazione. Ma Samardzic non è di questo avviso.

“Non è mai stato un problema di soldi, so quello che è successo, ma ormai è passata e non voglio più parlarne”. Così il nazionale serbo di recente. Il suo nome torna d’attualità proprio nella settimana di Inter-Udinese.

Un giocatore col dente avvelenato

Lazar non dimentica ciò che è successo questa estate, altrimenti non se ne uscirebbe così: “Sarà la mia partita. Si è parlato tanto in questa stagione e nella scorsa, voglio dare il 100% anche contro l’Inter”.

Samardzic rincara la dosa e nelle pieghe delle frasi di rito si intuisce che questa estate c’è stato qualcosa che lo ha infastidito. E non poco: “Sono una delle squadre più forti in Italia. Dovrò dare il 200%, allora”.

Svolta di calciomercato, cosa sa succedendo

Secondo la Gazzetta dello sport, Lazar Samardzic potrebbe finire al Napoli, senza attendere giugno, ma anticipando il tutto a gennaio. Per due motivazioni: la prima va inquadrata nella concorrenza, tanta, la seconda nelle condizioni in cui versano i campioni d’Italia.

Altro che scudetto, la squadra di Mazzarri sta rischiando il quarto posto (è stata raggiunta dalla Roma) e con gli infortuni di Mario Rui e Olivera serve un rinforzo sulla fascia sinistra. Samardzic è l’obiettivo numero uno, ma non il solo. Annotato il nome di Miranda del Betis, un classe 2000 seguito da tempo anche dal Milan. Sempre in Spagna un occhio di riguardo per Javi Lopez dell’Alaves e Manu Sanchez del Celta Vigo. Ma tutti questi nomi vengono dopo quello di Lazar. E stavolta non finirà come con l’Inter.