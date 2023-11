Scatto improvviso e pole position: colpo Zirkzee in Serie A | Il dirigente ha convinto gli agenti

La super stagione di Joshua Zirkzee non sta passando affatto inosservata. Scatto improvviso per l’attaccante olandese.

Un gioiello scovata da Marco Di Vaio, un ex attaccante che sta calando le gerarchie in casa Bologna, da capo scout a direttore sportivo, insieme a Sartori. “Fui io ad andare a parlare con lui quando lo volevamo prendere”.

Così Marco Di Vaio su uno delle piacevoli rivelazione di questa prima parte di Serie A. “C’era ancora Sinisa, l’idea di giocare con le due punte e il 3-5-2. Poi dopo un mese è arrivato Motta e siamo passati al 4-3-3, con Arnautovic ha giocato meno. All’inizio per lui è stato complicato, mentalmente non era semplice competere con Arnautovic ma quando Marko è partito Joshua ha fatto il salto di qualità”.

Il talento non è mai stato in discussione, ora c’è anche determinazione, lavoro e professionalità. “Ha mostrato un grande spirito – continua Marco Di Vaio – come quando giocava all’Anderlecht e andavamo a vederlo. Uno dei primi consigli che gli ho dato è di prendere un numero importante, ha preso il 9. Agli attaccanti si chiede concretezza, Joshua è diverso ma mi piace la sua attitudine”.

Con le sue reti e le sue giocate, Joshua Zirkzee sta trascinando un Bologna che un pensierino può anche farlo col suo centravanti fisico ma molto veloce, abile nel colpo di testa e nel difendere la palla. Ora anche concreto.

Thiago Motta dice la sua su Joshua Zirkzee: “Non sarò io a dire chi rimane”

Questo Zirkzee fa gola a molti. Thiago Motta lo sa. Ma sa anche che davanti a una signora offerta, il Bologna può rifiutare per gennaio, non la prossima estate. “È presto per parlare di mercato io non dirò a nessun giocatore di non andare via, come è stato per Dominguez o Arnautovic. Chiaro che ci sono le società che si devono mettere d’accordo, pensando anche al futuro della squadra”.

Nelle pieghe delle parole di Thiago Motta si capisce bene che davanti a un’offertona, l’attaccante olandese diventerà una forma di monetizzazione non da poco per le casse del club. “Non sarò io a dire a un giocatore di non partire se è quello che vuole. Le scelte, però, devono essere condivide e corrette per tutti”.

Sgasata per Zirkzee: ecco chi è in pole

Chi si sta interessando più di tutti a Zirkzee è attualmente il Milan, per giugno ovviamente. Una sgasata che ha portato il club rossonero a conquistare la pole. Ma attenzione al Bayern, che ha la possibilità di pareggiare l’offerta rossonera e superarla, volendo.

Per ora la volontà dell’olandese è di rimanere in Italia, quindi Milan in vantaggio sul Napoli, che ci ha pensato in passato, ma con il Bayern Monaco di mezzo, non si sa mai.