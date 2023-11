Scatto impensabile: “Accordo con Gudmunsson” | Firma, foto di rito e ufficialità

Una delle rivelazioni del massimo campionato italiano sembra aver trovato un accordo per la prossima stagione.

Il suo Genoa ha cominciato in maniera positiva la stagione e i 14 punti ottenuti in 12 partite lo pongono, almeno per ora, abbastanza al sicuro per quel che riguarda il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che è e resta la salvezza.

Lui, del resto, di questa squadra è il calciatore simbolo, nonché quello maggiormente decisivo, più importante e e con maggiore talento. Soprattutto l’arrivo di Alberto Gilardino su quella panchina, nel corso della scorsa stagione, lo ha responsabilizzato e fatto brillare ancor di più.

Parliamo di Albert Gudmundsson, fantasista e attaccante islandese del Genoa, classe 1997, che continua a deliziare i tifosi del Grifone, di cui è diventato un vero e proprio idolo, ma soprattutto tutti gli appassionati del calcio che seguono la Serie A e lo stanno ammirando come uno dei calciatori più importanti di questo inizio di stagione.

Tecnica deliziosa, facilità impressionante di saltare l’uomo e andare via nell’uno contro uno, gran tiro dalla lunga distanza e una propensione al sacrificio e alla fatica, non comune per un calciatore del suo talento, che lo fanno diventare uno splendido esempio di giocatore a tutto campo che diventa prezioso e decisivo in ogni zona del terreno di gioco.

Gudmundsson, schizza il suo valore di mercato

Dopo essere arrivato a gennaio del 2022 dall’Az Alkmaar per una manciata di milioni di euro, è stato fondamentale per la promozione in Serie A del Genoa nella passata stagione con 11 reti e quattro assist. In questo inizio di stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha già messo a segno sette reti ed è definitivamente esploso anche sul grande palcoscenico della Serie A.

Per lui si stanno muovendo già diversi club, sia italiani che stranieri. La sua valutazione, però, ora è lievitata sensibilmente, ha superato i 25 milioni di euro e nei prossimi mesi potrebbe alzarsi ancora di più. L’Atalanta lo vorrebbe a Bergamo, ma a fine stagione a contenderselo potrebbero essere club ben più importanti e prestigiosi.

Gudmundsson, nuovo accordo trovato

La società rossoblù, intanto, per avere maggior margine di manovra e più potere nelle eventuali trattative ha deciso di prolungare il contratto di Albert Gudmundsson. L’islandese, come riportato da Riccardo Re di Sky Sport, ha rinnovato il suo contratto con il Genoa.

Le parti hanno deciso di prolungare con adeguamento il contratto in scadenza a giugno 2025. Il nuovo accordo vedrà la scadenza fissata al 30 giugno 2027. Manca soltanto la firma per sancire l’accordo, ma l’intesa è stata trovata e nel nuovo accordo con il fantasista islandese non sono inserite clausole.