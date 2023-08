Scatto a sorpresa: Malinovskyi torna in Serie A | Visite mediche e firma

L’ex centrocampista offensivo dell’Atalanta torna in Serie A, dopo neanche una breve parentesi in Francia con la maglia dell’Olympique Marsiglia.

Ha contribuito alla grande stagione dell’OM, insieme a una vecchia conoscenza del calcio italiano: Alexis Sanches e quell’Igor Tudor in panchina che per poco non interrompeva il regno dell’Paris Saint Germain, ad oggi un re nudo, senza più Messi, Neymar e probabilmente Mbappé.

Ruslan era finito in Ligue 1 dopo un rapporto mai decollato con Gasperini: lui, ucraino dalle grandi atletiche ma un po’ anarchico dal punto di vista tattico, voleva più spazio. Uno spazio che Gasp non gli ha dato mai, veramente.

Così, dopo aver visto diminuire il suo minutaggio, ha chiesto di andare via. In tante si sono letteralmente fiondate su quel centrocampista offensivo dal magico sinistro, utilizzabile come mezzala, trequartista o ala; abile nel velocizzare il gioco e dotato di ottima tecnica individuale, grinta e forza fisica al tempo stesso.

Così dopo tre anni e mezzo di lampi di puro spettacolo, Rulasn Malinovskyi è passato in prestito con diritto di riscatto all’Olympique Marsiglia, con obbligo di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro più bonus in caso di raggiungimento della salvezza da parte del club francese.

Ritorno al futuro

Nei sei mesi trascorsi in Francia, il centrocampista offensivo ucraino ha collezionato un totale di 23 presenze e due reti, fra campionato e coppa nazionale, venendo riscattato ufficialmente dal Marsiglia al termine della stagione. Ma non resterà al Velodrome.

Ci ha pensato il Genoa a mettere in moto il ritorno al futuro. Un Genoa neopromosso, ma matricola di nome, non certo di fatto. Gila può gongolare ancora, dopo il colpo Retegui.

“Benvenuto Ruslan”

“Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa”. Così il Grifone ha annunciato l’ex Atalanta, che arriva al Ferraris alla corte di Alberto Gilardino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. “Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 4/05/1993 – continua la nota ufficiale rossoblù – arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo le visite mediche e la formalizzazione del contratto inizia ufficialmente la nuova avventura in rossoblù. Benvenuto Ruslan!”. Potrebbe non essere l’ultimo colpo dell’ambiozoso Grifone.

Genoa in pressing anche su Christian Kouame, esterno offensivo della Fiorentina, un po’ chiuso dopo gli arrivi in viola di Beltran e Nzola. I rossoblù si sarebbe convinti della scelta e vorrebbe chiudere l’affare, filtra ottimismo per il buon esito della trattativa.