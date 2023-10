Scandalo scommesse: ecco cosa rischia Zaniolo | La Procura sta per deliberare

Dopo le squalifiche di Fagioli e Tonali, tocca al terzo indagato conoscere il proprio futuro. Ecco cosa rischia Niccolò Zaniolo.

Tre indagati, almeno fino a prova contraria visto che si attendono nuovi sviluppi dopo la chiusura di una prima indagine sui giocatori-scommettitori. Tre indagati, ma tre situazioni una differente dall’altra.

Nicolò Fagioli è stato il primo ad alzare la mano, andare in Procura, autodenunciarsi, ammettendo la sua ludopatia e collaborando completamente con le autorità. Un modus operandi che gli è assolutamente convenuto.

Squalifica di 12 mesi, cinque dei quali commutati in prescrizioni alternative, una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA.

Quelle le prescrizioni alternative, stanno a significare che Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e a un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di cinque mesi, ma a metà maggio potrà tornare in campo, Max Allegri permettendo.

Tonali come Fagioli. O forse no

Anche Sandro Tonali ha seguito la linea Fagioli, anche perché lui ha scommesso su calcio, sia sul Brescia sia sul Milan, sempre puntate a vincere. Anche Sandro Tonali ha patteggiato, ma la sua squalifica è stata diversa. Stessa violazione dell’ormai famoso articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, ma nessun illecito (non si è sconfinati nell’articolo 30 del CGS) quindi si può dire che la squalifica di Tonali è stata simile a quella di Fagioli, non uguale.

Sandro Tonali, dunque, è stato squalificato per un totale di 18 mesi. Dieci di assenza forzata dai campi, che oltre alla stagione in corso gli farà perdere l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con la maglia azzurra e le prime tre partite della prossima Premier League. Per gli altri otto mesi, stesso percorso riabilitativo di Fagioli. Ventimila euro di multa.

Zaniolo, un altro caso ancora differente

Dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, è toccato al terzo iscritto al registro degli indagati, Nicolò Zaniolo. La sua strategia è stata diversa da quella di Fagioli e di Tonali, come confermati dai suoi avvocati, a colloquio in Procura.

Al centrocampista offensivo dell’Aston Villa è stato contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Potrebbe arrivare una multa, o comunque un discorso che non entra nella sfera sportiva, perché in questo caso, se così verrà dimostrato, non c’è nessuna violazione di nessun articolo del Codice di Giustizia Sportiva.