Scandalo scommesse | Caos Tonali, adesso scende in campo il Newcastle

Il centrocampista è stato ufficialmente squalificato, a seguito del patteggiamento. Adesso tocca ai bianconeri valutare le possibili strategie.

L’affaire scommesse che ha travolto alcuni esponenti del calcio italiano è scoppiato dal nulla. In sole tre settimane, si è arrivati anche all’epilogo (per la giustizia sportiva) per quanto riguarda Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, mentre ci sarà ancora da attendere qualche giorno per Zaniolo, che ieri è stato convocato dalla Procura della Repubblica di Torino.

Il centrocampista della Juventus, il primo ad essere invischiato in questa vicenda, ha raggiunto un accordo con la Procura federale settimana scorsa, dodici mesi di squalifica totale: sette mesi lontano dai campi e ulteriori cinque di prescrizioni alternative. Potrà tornare tra i convocati per l’ultima giornata di Serie A, in programma il weekend 25-26 maggio 2024.

Per l’ex rossonero, invece, la stagione è finita. Nonostante anche lui abbia scelto di collaborare, il fatto che abbia scommesso anche sul Milan – quando ancora ne faceva parte, ma senza alterazione del risultato – ha comportato una pena più severa. I mesi di squalifica in totale saranno diciotto, di cui dieci da scontare lontano dal rettangolo di gioco.

«Riguardo le prescrizioni alternative – si legge sul comunicato pubblicato dalla FIGC – Tonali dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e ad un ciclo di almeno 16 incontri pubblici, da svolgersi in Italia, nell’arco di 8 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC».

Lato giocatore

Il centrocampista della Nazionale sarà costretto a rinunciare ai prossimi Europei in Germania e potrà rientrare in campo soltanto a fine settembre 2024. La sua prima stagione in maglia bianconera si è conclusa con la sconfitta casalinga rimediata dal Borussia Dortmund.

A Tonali verrà congelato lo stipendio: in totale perderà circa 12.5 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla stampa inglese. Potrà, però, continuare ad allenarsi con i compagni di squadra all’interno del centro sportivo di Darsley Park.

Lato società

Arrivata ufficialmente la squalifica, adesso potrebbe scendere in campo il Newcastle. Nei giorni scorsi, il Corriere dello Sport ha riportato che il club inglese avrebbe minacciato di intraprendere azioni legali nei confronti del Milan.

Per adesso, i rossoneri hanno fatto sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dei Magpies a riguardo.