Calciomercato Juventus: possibile scambio Papu Gomez-Bernardeschi con l’Atalanta, spunta ritorno Quagliarella

La Juventus si fionda sul mercato invernale. È alla ricerca di un attaccante e di un difensore, visti i problemi con Morata e quelli con Chiellini. In queste ultime ore si parla di un tentativo dei bianconeri per avere Gomez dell’Atalanta.

Il mercato bianconero s’intreccia con quello dell’Atalanta. La situazione con il Papu Gomez non è rientrata, tra lui e il tecnico c’è ancora ruggine.

Nelle scorse ore l’attaccante argentino ha avuto un colloquio con Percassi. Il rapporto pare sembra più disteso, visto che ci sono state le scuse del calciatore. Rapporti più distesi che non possono portare ad un reintegro completo del calciatore all’interno della rosa.

Gomez ha diversi estimatori, tra cui la Juventus. Questa operazione potrebbe avere un’accelerata solo nel caso di una cessione di Bernardeschi ai bergamaschi.

Operazione che rimane comunque difficile, visto l’alto stipendio del calciatore bianconero. L’Atalanta dovrebbe riuscire a convincerlo di accettare una cifra inferiore per arrivare a Bergamo.

Per l’attacco la Juventus sta valutando anche la questione Quagliarella, in scadenza di contratto con la Sampdoria. Lui ha già vestito il bianconero dal 2010 al 2014. Non è una questione economica ma di stimoli, visto che il calciatore campano va verso i 38 anni. Potrebbe decidere di rinnovare con i blucerchiati.

