Scambio di maglia: Inter-Atalanta | Inzaghi propone, Gasperini accetta

Ancora intrecci di mercato tra i due club nerazzurri lombardi. Uno scambio clamoroso che farebbe felici entrambi gli allenatori.

Un mercato che ha regalato e sta regalando parecchi colpi di scena quello di questa sessione estiva. Delle trattative mozzafiato ed entusiasmanti dal primo all’ultimo minuto, altre con clamorosi colpi di scena e di teatro al fotofinish.

Sono stati tanti i calciatori che sembravano destinati ad alcune squadre, ma poi, per un motivo o per l’altro, sono andati a finire in altri club sempre della nostra Serie A. Ad inizio mercato ci fu la trattativa per Marcus Thuram che sembrava destinato al Milan e poi è finito all’Inter. Poi c’è Daichi Kamada, il giapponese a cui sempre i rossoneri hanno rinunciato e su cui si è fiondata la Lazio nei giorni scorsi.

Fa parte a tutti gli effetti di questa categoria anche la trattativa che ha portato Gianluca Scamacca dal West Ham all’Atalanta. La punta azzurra ex Sassuolo era stato a lungo corteggiato dalla Roma che però poi ha dovuto rinunciare al suo acquisto perché non aveva la possibilità economiche per soddisfare le richieste degli inglesi.

Ecco che, fino a pochi giorni fa, la favorita numero uno nella corsa a Scamacca sembrava essere l’Inter. L’accordo con il calciatore era stato trovato e si dovevano limare solo alcuni dettagli per le cifre dell’obbligo di riscatto con il West Ham. Ma, all’improvviso un altro colpo di scena.

Atalanta e Inter, intrecci di mercato

L’Atalanta, infatti, che aveva da poco ceduto Hojlund per quasi 80 milioni di euro al Manchester United, si è inserita nella trattativa, ha formulato un’offerta più alta (sopra i 30 milioni) al West Ham ed al calciatore per l’ingaggio. In questo modo ha superato l’Inter al fotofinish e si è assicurata il forte attaccante della Nazionale di Roberto Mancini.

Tra i due club in passato c’erano stati altri intrecci di mercato come gli acquisti di Gagliardini (nel gennaio 2017) e Gosens (nel gennaio 2022) da parte dei nerazzurri milanesi, Nelle casse della Dea, in totale, circa 50 milioni di euro. Anche Bastoni ha fatto in passato lo stesso percorso.

Atalanta e Inter, ecco il possibile scambio

Ora, si sta paventando l’idea di un clamoroso scambio di mercato. Con l’arrivo di Samardzic, infatti, l’Inter ha completato il suo centrocampo, mentre con quello di Scamacca, uno tra Muriel, Zapata e Lookman, sembra essere di troppo nella prima linea dell’Atalanta (considerando anche gli arrivi di Touré e Cambiaghi, oltre a quello di Scamacca).

Ecco che un possibile scambio di esuberi potrebbe far felici sia Simone Inzaghi che Gian Piero Gasperini. Sensi all’Atalanta e Zapata all’Inter è l’idea per risolvere due problemi in un colpo solo in casa bergamasca e milanese: completare un altro reparto della squadra e trovare una soluzione per quei calciatori che non fanno parte del progetto tecnico.