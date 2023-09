Scambio di fine mercato: Inter-Sassuolo | Apocalisse in Serie A

Le due squadre lavorano per portare a termine uno scambio prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato.

L’Inter ha finalmente accolto Benjamin Pavard, dopo un’attesa durata una settimana. L’accordo per il passaggio in nerazzurro del campione del mondo era stato trovato già da qualche giorno, ma il Bayern Monaco aveva la necessità di trovare un sostituto prima di formalizzare la cessione. Accontentato Simone Inzaghi, che chiedeva un rinforzo importante per il pacchetto arretrato.

Il francese sarà, nei fatti, il sostituto di Milan Skriniar. Agirà come braccetto di destra e comporrà la difesa titolare con Bastoni e de Vrij. L’idea di adattare un terzino nel ruolo di centrale non è nuova per l’allenatore piacentino, che agli inizi della passata stagione aveva provato Dimarco sul fronte opposto, senza successo. Alla fine, dopo l’infortunio di Skriniar, in quella posizione è stato adattato, con successo, Darmian, che resterà la prima alternativa nel ruolo.

Pavard rappresenta il decimo acquisto di un’estate in cui i nerazzurri hanno cambiato profondamente pelle, rivoluzionando la rosa e riuscendo ad inserire degli innesti di qualità, nonostante i limiti di spesa dettati dalla proprietà.

Il mercato, però, non è ancora terminato. Marotta e Ausilio restano al lavoro per regalare ad Inzaghi un altro centrocampista, dopo che l’affare-Samardzic è collassato improvvisamente.

Scambio

L’Inter sta valutando diversi profili, ma al momento la pista più calda porta il nome di Maxime Lopez, regista del Sassuolo. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, sarebbe Zahavi – procuratore anche di Pavard – a proporre il francese alla dirigenza nerazzurra.

Qualora si decidesse di spingere per il playmaker, a viale della Liberazione sarebbero pronti ad inserire all’interno della trattativa Kristjan Asllani, pur di convincere Carnevali a rinunciare ad uno dei suoi titolari.

L’uno e l’altro?

L’alternativa più credibile a Lopez sembrerebbe Ndombele, che resta in uscita dal Tottenham e che ha rifiutato la corte del Genoa per giocare in una squadra che disputa la Champions.

La novità, rispetto alle ultime ore, sarebbe rappresentata dalla possibilità dell’Inter di perseguire entrambi gli obiettivi, non uno soltanto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui, però, in tal caso sarebbe necessario trovare un acquirente per Stefano Sensi. Operazione non semplice, a poche ore dalla fine del mercato.