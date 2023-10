“Scambio di cartellini con la Juventus”: Marco Verratti in bianconero | Operazione (quasi) fatta

Nuove rivelazioni su Marco Verratti in bianconero. Storia di un’operazione (quasi) fatta con il centrocampista pescarese.

La settimana senza coppe è l’occasione per fare quadrato, ricaricare le batterie, magari recuperare qualche acciaccato, allenarsi in vista del derby contro il Torino in programma sabato prossimo alle 18, magari anche davanti ai propri tifosi.

Nella seduta a porte aperte era presente anche l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, a bordo campo per trasmettere fiducia e ottimismo a nome di tutta la dirigenza bianconera, che non ah mai messo in dubbio neanche per un minuto l’operato di Allegri.

Mentre Allegri e la Juventus preparano un derby da vincere per ripartire di slancio dopo lo 0-0 un po’ così di Bergamo, Giuntoli ha sempre un occhio vigile sul mercato, sia per capire se bisognerà applicare il piano B in caso dovesse essere confermata la squalifica di Pogba, dando l’assalto definitivo a Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, sia sul fronte rinnovi.

A tal proposito, come rivela TuttoSport, la Juventus ha intenzione di tenersi Soulé, centrocampista offensivo in prestito al Frosinone, in cui contratto attualmente scade nel giugno 2026. Nel prossimo futuro è in programma un incontro tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del giocatore per discutere l’estensione dell’accordo.

La Juventus un centrocampista ce l’aveva…

“La Juventus è stata la squadra che più di tutti voleva Marco Verratti”. Lo dice candidamente Donato Di Campli, l’ex procuratore del centrocampista pescarese, un po’ col dente avvelenato.

“Prima ancora del Napoli – ricorda – lo voleva fortemente Paratici, avevano raggiunto perfino l’accordo per il trasferimento di Marco a Torino e due giocatori bianconeri a Pescara: uno era l’australiano James Troisi, ma l’ingaggio era fuori budget per il Pescara, e saltò tutto“.

Le occasioni perse da Verratti

La Juventus a più ripreso ha tentato di riportarlo in Italia, ai tempi del Paris Saint Germain, ma fu proprio lui a bloccare tutto. Non solo la Juventus, perfino il Barcelona, come ricorda Donato Di Campli.

“Braida e l’ex ds Fernandez vennero a Parigi, a casa di Marco. Il giocatore mi diede il via libera per imbastire l’operazione, poi si bloccò tutto. E’ uno senza carattere, lo è sempre stato nella vita – tuona – ha preferito stare nella confort zone piuttosto che diventare un campione”. Ecco spiegato perché ora è a Dubai, con l’Al-Arabi: tanti soldi sì, ma l’anonimato più totale, al netto delle discrepanze tra Verratti e il suo ex agente.