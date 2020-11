Sassuolo-Udinese Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 6-11-2020

Sassuolo–Udinese, valido per la settima giornata di serie A, sarà visibile in diretta su Sky Serie A e su Sky Sport al canale 151. Dopo il blitz in casa del Napoli, gli uomini di De Zerbi vogliono continuare la loro corsa nelle zone altissime della classifica ospoitando l’Udinese, che nel lunch match di domenica ha perso in casa contro il Milan di Ibrahimovic.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, domani sera alle ore 20.45, si affronteranno gli emiliani di De Zerbi che durante l’ultimo turno hanno espugnato il San Paolo di Napoli con una prestazione maiuscola, nonostante l’assenza di tutto l’attacco titolare.

D’altro canto, invece, un’Udinese reduce dal ko interno subito per mano del Milan e di Zlatan Ibrahimovic,che ha condannato i friulani alla sconfitta, nei minuti di recupero, con una rovesciata degna di Carlo Parola.

Nonstante le pesanti assenze dell’ultimo minuto, la partita di Napoli ha confermato come il Sassuolo si iscriva nella corsa a mina vagante di questo campionato, sebbene si sia solo a inizio campionato.

Gli uomini di Gotti, invece, patiscono un inizio di campionato altalenante, dove a brillare più di tutti è Stefano Okaka, autore due settimane fa di una doppietta in casa della Fiorentina e, allo stato delle cose, unico metronomo affidabile del tecnico trevigiano.

Interessante sarà, nell’ottica del match, seguire alcuni elementi di prospettiva, come Maxime Lopez del Sassuolo, andato a segno nel match che ha consegnato la vittoria ai neroverdi sul campo del Napoli.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo-Udinese:

Roberto De Zerbi dovrebbe confermare la formazione vincente contro il Napoli.

Nel classico 4-2-3-1, dove Berardi, Caputo e Djuricic saranno ancora ai box, Consigli presidierà i pali, con Maldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos a comporre la linea difensiva.

La mediana sarà composta dalla coppia Locatelli-Obiang, mentre il terzetto Traorè–Maxime Lopez–Boga avrà il compito di innescare l’unica punta, che sarà il giovane Raspadori.

Un dubbio in attacco e uno in difesa, invece, per Luca Gotti, il quale deciderà all’ultimo chi tra Okaka e Lasagna fungerà da terminale offensivo, supportato da Deulofeu e Pussetto, mentre Samir è in vantaggio su Ouwejan per un posto sulla linea arretrata insieme a Becao, Larsen e De Maio.

In mezzo al campo,invece,nello speculare 4-3-3, ci saranno De Paul, Arslan e Pereyra. In porta Musso.

Probabili formazioni Sassuolo-Udinese:

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Maldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Traore, Maxime Lopez, Boga, Raspadori.

Udinese(4-3-3): Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Arslan, Pereyra, De Paul; Deulofeu, Pussetto, Okaka.

Come vedere Sassuolo-Udinese:

La partita tra Sassuolo e Udinese, che si disputerà venerdì sera alle ore 20.45, sarà visibile su Sky Calcio Serie A oppure su Sky Sport al canale 251.

Per coloro che sono abbonati a Sky, inoltre, sarà possibile seguire la gara tramite il servizio Sky Go, visibile su pc, smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche di Sassuolo-Udinese:

Sono in totale 14, tutti i serie A, i precedenti tra Sassuolo e Udinese. Il bilancio vede l’Udinese in vantaggio con 5 vittorie conquistate, mentre sono 4 i successi del Sassuolo, con 5 spartizioni della posta.

L’unica vittoria casalinga del Sassuolo risale al 25 settembre 2016, quando si impose sui friulani grazie al gol di Defrel.

