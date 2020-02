Sassuolo-Roma in Diretta TT-Streaming e probabili formazioni 1-2-2020

Delicata sfida al Mapei Stadium, dove si affronteranno Sassuolo e Roma, reduci da altrettanti pareggi nell’ultimomatch. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: tre le defezioni per De Zerbi, mentre Fonseca riproporrà l’undici del derby. Ecco dove vedere la partita in Diretta e in Streaming:

Terminato il mercato di riparazione, ci si ributta nel campionato e l’anticipo serale della 22ma giornata prevede lo scontro tra Sassuolo e Roma, in corsa per una posizione tranquilla di classifica e per arrivare alla zona Champions League.

Ultime sulle formazioni di Sassuolo-Roma:

Sono tre gli indisponibili per mister De Zerbi, che dovrà fare a meno degli infortunati Marlon, Chiriches e Tripaldelli, mentre recuperano Defrel, Ferrari e Traorè. Il modulo sarà il solito 4-2-3-1, dove il trio Boga-Berardi-Djuricic a supportare Caputo, mentre il due di mediani sarò composto da Locatelli e Obiang. La linea difensiva, invece, vedrà Toljan e Rogerio sulle fasce, con Kyriakupoulos e Romagna centrali, davanti a Consigli.

Paulo Fonseca è orientato a confermare la formazione che ha pareggiato 1-1 il derby la scorsa settimana, con un 4-2-3-1 a specchio che vedrà Paul Lopez a presidiare i pali, protetto da Kolarov, Santon, Mancini e Spinazzola. La mediana vedrà Veretout e Cristante, mentre Under-Pellegrini-Kluivert sarà il trio di trequartisti che supporterà l’azione di Dzeko.

Probabili formazioni Sassuolo-Roma:

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Kyriakoupoulos, Rogerio; Obiang, Locatelli; Boga, Berardi, Djuricic; Caputo.

Roma(4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Spinazzola, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Cristante; Dzeko.

Come vedere Sassuolo-Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Il match tra Sassuolo e Roma, che si giocherà questa sera alle 20.45, sarà visibile sul canale Dazn.

Precedenti e statistiche:

Le partite giocate in serie A tra Sassuolo e Roma in casa degli emiliani sono 6 e vedono, complessivamente, un bilancio di un pareggio e ben cinque affermazioni dei capitolini.

