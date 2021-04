Sassuolo-Roma Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 03-04-2021

Il match del Mapei sta facendo parlare di se, prima ancora del calcio d’inizio, a causa degli eventi legati al Covid e alla nazionale. La Roma ha assolutamente bisogno di una vittoria per riacciuffare il treno Champions.

Sassuolo-Roma Giornata 29 di Serie A. Mapei Stadium di Reggio Emilia 03/04/2021 h.15:00

Non sembra poter mai essere una partita banale, quella tra Sassuolo e Roma, durante questa travagliatissima stagione improntata su impegni ravvicinatissimi e la variabile “Covid“.

Il match d’andata offrì uno spettacolo al di sotto delle aspettative con un modesto 0-0 e due gol annullati al VAR. Nonostante ciò, la partita fu “movimentata” dalle dichiarazioni a caldo dell’ambiente giallorosso che incolpavano varie decisioni arbitrali che hanno influito sul risultato.

Un girone dopo, le due compagini si riaffronteranno in un match di grandissima importanza per le ambizioni europee di entrambe, specialmente per quelle della Roma che con un’ulteriore sconfitta potrebbe davvero dover dire addio al treno Champions.

In campo lo spettacolo sarà assicurato, ma, ancora una volta, il match del Mapei è sotto la lente di ingrandimento per faccende extra calcistiche.

Il Sassuolo ha, infatti, fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che a fronte delle positività del gruppo-squadra dell’Italia, i propri giocatori provenienti dalla Nazionale non saranno presenti al match in via precauzionale, anche con tampone negativo.

De Zerbi, dunque, sfiderà Fonseca senza Locatelli e Berardi, già acciaccato, mentre la Roma ha deciso che, in caso di tamponi negativi, anche i nazionali saranno regolarmente in campo.

Di certo, vedendo la classifica, chi rischia di passare una Pasqua fin troppo amara in caso di sconfitta è proprio la squadra capitolina, rispetto ad un Sassuolo già ben messo in classifica.

Dove vedere Sassuolo-Roma Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e la Roma di Paulo Fonseca, con calcio d’inizio programmato per le ore 15:00 di sabato 3 marzo 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Mapei Stadium sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo-Roma

Chiamato agli straordinari Rick Karsdorp. Grande sorpresa della stagione giallorossa.

De Zerbi, già orfano di Ayahn, Caputo, Defrel, Bourabia e Romagna, dovrà adeguarsi alla decisione di non poter schierare due tasselli molto importanti come Locatelli e Berardi, che era già in dubbio per problemi fisici.

I neroverdi si ridisegneranno con un attacco atipico e “leggero” formato da Maxime Lopez e Djuricic dietro alla punta Giacomo Raspadori.

In fase offensiva, l’unico ballottaggio riguarda Traore, che dovrebbe partire titolare, o la carta Oddei.

A centrocampo saranno Obiang e Magnanelli a dover sopperire alla mancanza di Locatelli.

I giallorossi, invece, riaffrontano i soliti problemi numerici in fase difensiva con Cristante e Smalling infortunati e Ibanez squalificato. Saranno Mancini, Fazio e Spinazzola a completare il gruppo dei tre difensori.

Borja Mayoral è favorito su Dzeko, mentre Pedro e Carles Perez dovrebbero partire titolari, ma attenzione alla carta El Shaarawy.

Probabili Formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traorè, Maxime Lopez, Djuricic; Raspadori.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Precedenti e statistiche di Sassuolo-Roma

La gara d’andata è finita 0-0.

Sono 15 i precedenti tra Sassuolo e Roma, 8 volte ha vinto la squadra giallorossa, 6 volte si è presentato il segno “X”, mentre i neroverdi si sono affermati solo una volta.

L’unica vittoria dei padroni di casa fu nello scorso campionato per 4-2 (Doppietta Caputo, Djuricic, Boga per il Sassuolo; Dzeko e Veretout per la Roma).

