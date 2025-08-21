Sassuolo-Napoli: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Sassuolo-Napoli - Stadiosport.it

La Serie A 2025/26 prende ufficialmente il via con una sfida che promette spettacolo: Sassuolo-Napoli, in programma sabato 23 agosto alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Si affrontano due squadre con obiettivi diversi ma ambizioni chiare: da un lato il Sassuolo di Fabio Grosso, che vuole stupire dopo la promozione, dall’altro il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica e deciso a confermarsi ai vertici.

I tifosi sono pronti a riempire lo stadio e a vivere le prime emozioni di un campionato che si preannuncia combattuto. Ecco tutte le informazioni utili: probabili formazioni, orario, canali TV e streaming per non perdere nemmeno un istante di questa partita.

Sassuolo-Napoli, probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, McTominay; Lucca. All. Conte

Conte conferma il suo 3-4-2-1 dinamico, con De Bruyne e McTominay dietro la punta Lucca, mentre in mezzo Lobotka e Anguissa garantiscono qualità e sostanza. Grosso, invece, punta su un 4-2-3-1 offensivo con Laurienté e Berardi pronti a supportare Pinamonti.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, PC e console.

Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Analisi pre-partita

Anche se siamo soltanto alla prima giornata, Sassuolo-Napoli è già un test significativo. Il Sassuolo vuole confermare la propria identità offensiva e sfruttare l’entusiasmo della promozione, mentre il Napoli cerca continuità e risultati immediati per avviare nel migliore dei modi la difesa del titolo. Gli azzurri partono favoriti, ma i neroverdi hanno dimostrato di saper sorprendere le big, soprattutto tra le mura amiche.

Pronostico Sassuolo-Napoli

Il Napoli ha una rosa più completa e, con Conte in panchina, cercherà di imporre ritmo e qualità sin dall’inizio. Tuttavia, il Sassuolo potrebbe sfruttare spazi in contropiede con Laurienté e Berardi.

Pronostico consigliato: