Sassuolo-Napoli: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

La Serie A 2025/26 prende ufficialmente sabato 23 agosto alle 18:30 con una sfida che promette spettacolo: il neopromosso Sassuolo affronta il Napoli Campione d’Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Si affrontano due squadre con obiettivi diversi ma ambizioni chiare: da un lato il Sassuolo di Fabio Grosso, che vuole stupire dopo la promozione, dall’altro il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica e deciso a confermarsi ai vertici.
I tifosi sono pronti a riempire lo stadio e a vivere le prime emozioni di un campionato che si preannuncia combattuto. Ecco tutte le informazioni utili: probabili formazioni, orario, canali TV e streaming per non perdere nemmeno un istante di questa partita.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming
|Partita
|Sassuolo Napoli
|Data e ora
|Sabato 23 Agosto ore 18:30
|📺 Diretta TV
|DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky
|📱 Diretta streaming
|App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV
La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, PC e console.
Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.
- Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)
- Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV
La sfida Sassuolo-Napoli di sabato 23 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.
Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.
Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.
Sassuolo-Napoli, probabili formazioni
Conte conferma il suo 3-4-2-1 dinamico, con De Bruyne e McTominay dietro la punta Lucca, mentre in mezzo Lobotka e Anguissa garantiscono qualità e sostanza. Grosso, invece, punta su un 4-2-3-1 offensivo con Laurienté e Berardi pronti a supportare Pinamonti.
SASSUOLO (4-3-3): Turati, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. A disposizione: Muric, Russo, Candé, Missori, Odenthal, Romagna, Ghion, Pieragnolo, Paz, Mulattieri, Moro, Fadera, Volpato, Alvarez. Indisponibili: Skjellerup, Thorsvedt. Squalificati: Iannoni. Diffidati: -.
NAPOLI (4-4-1-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. All. Conte. A disposizione: Milinkovic, Contini, Buongiorno, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Mazzocchi, Gilmour, Lang, Neres, Ambrosino, Cheddira. Indisponibili;: Gutierrez, Lukaku. Sqaulificati: -. Diffidati: -.
Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Lo Cicero-Yoshikawa. IV Uomo: Rapuano. Var: Di Bello. Avar: Aureliano
Analisi pre-partita
Anche se siamo soltanto alla prima giornata, Sassuolo-Napoli è già un test significativo. Il Sassuolo vuole confermare la propria identità offensiva e sfruttare l’entusiasmo della promozione, mentre il Napoli cerca continuità e risultati immediati per avviare nel migliore dei modi la difesa del titolo. Gli azzurri partono favoriti, ma i neroverdi hanno dimostrato di saper sorprendere le big, soprattutto tra le mura amiche.
Pronostico Sassuolo-Napoli
Il Napoli ha una rosa più completa e, con Conte in panchina, cercherà di imporre ritmo e qualità sin dall’inizio. Tuttavia, il Sassuolo potrebbe sfruttare spazi in contropiede con Laurienté e Berardi.
Pronostico consigliato:
- Esito finale: 2 (Napoli vincente)
- Risultato esatto possibile: 1-2 / 1-3
- Over/Under: Over 2.5
- Marcatore da tenere d’occhio: Kevin De Bruyne