Sassuolo-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni 21-07-2020

Test fondamentale per gli uomini di Stefano Pioli. Se il Milan batte il Sassuolo, è matematicamente qualificato in Europa League. Viceversa se a vincere fosse il Sassuolo di Roberto De Zerbi la corsa all’Europa League sarebbe riaperta per i neroverdi.

Dopo Parma e Bologna ecco la terza squadra emiliana in pochi giorni per il Milan, il Sassuolo. Da capire se Castillejo sarà convocato da Stefano Pioli, almeno per la panchina.

Dall’altra parte c’è un Sassuolo agguerrito che non vuole darsi per vinto e punta a riaprire la corsa all’Europa League. Non dimentichiamo che stiamo parlando di una delle squadre più in forma del campionato e che ha pareggiato con Inter e Juventus per 3-3. Guai ad abbassare la guardia.

Ultime sulle formazioni di Sassuolo-Milan:

Conferme in vista per Stefano Pioli, potrebbe tornare Conti dal primo minuto, al posto di un Calabria apparso in ottima forma nelle ultime due partite. Da valutare l’eventuale convocazione di Castillejo. Solito 4-2-3-1 con Rebic e Ibrahimovic in campo dall’inizio.

Stesso modulo del Milan per il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Berardi, Bourabia, Magnanelli, Romagna, Obiang, Defrel, Toljan tornano dalla squalifica. Da tenere d’occhio l’ex Locatelli a centrocampo. Berardi, Djuricic, Boga agiranno alle spalle di Caputo in forma stellare.

Probabili formazioni Sassuolo – Milan:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Come vedere Sassuolo-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 21:45 in streaming su SKY. Il match in tv sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 251.

Sarà possibile vedere la partita anche sull’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky.

Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti su Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, dove si potranno acquistare appunto i pacchetti che includono il meglio della Serie A.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sassuolo-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e Statistiche Sassuolo Milan:

Sono 6 i precedenti al “Mapei Stadium” tra Sassuolo e Milan. Nessun pareggio tra le due squadre, si segnalano 3 vittorie del Sassuolo e 3 vittorie del Milan. L’ultimo successo dei neroverdi risale alla stagione 2015/16, gli uomini di Di Francesco battono per 2-0 il Milan grazie alle reti di Duncan e Sansone. L’ultima vittoria del Milan risale alla scorsa stagione, per il Sassuolo in gol Đuričić, per il Milan di Gattuso, Kessie, doppietta di Suso e gol di Castillejo.

