Video Gol e Highlights Sassuolo-Lazio 0-2 , 18esima giornata di Serie A: decidono un calcio di rigore siglato da Zaccagni nel recupero del primo tempo e Felipe Anderson in quello della ripresa. Biancocelesti che rimangono nella scia di Milan, Juventus e Inter, a tre punti da quest’ultime due. Sassuolo sempre più giù, sette punti di vantaggio nei confronti della Sampdoria, ma il rischio di finire nella serie cadetta quest’anno è più alto.

Sintesi di Sassuolo-Lazio, 18esima giornata di Serie A

Un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, con le due formazioni che hanno pareggiato sia dal punto di vista delle occasioni create (2 a testa) che da quello del possesso palla. Biancocelesti in leggero vantaggio, ma seppur minimo, con un 51% contro il 49% dei neroverdi.

Dopo quindici minuti emergono i primi problemi per Sarri, visto che il suo cannoniere principe Immobile subisce un infortunio che lo costringe ad uscire anzitempo dalla gara. Al suo posto entra lo spagnolo Pedro.

Sul finale della prima frazione formazione di casa più incisiva, che prova maggiormente ad impensiere il numero uno Provedel. Al quarantaquattresimo minuto di gioco Armand Lauriente prova una conclusione rasoterra all’angolino basso di sinistra, bloccato con un buon intervento dal portiere avversario.

Nei minuti di recupero della frazione accade un episodio che stoppa la partita. Un fallo di mano di Jeremy Toljan che porta Pairetto al VAR. La sua scelta è quella di concedere il calcio di rigore dopo aver visto attentamente l’episodio.

LAZIO IN VANTAGGIO! Sul dischetto va Mattia Zaccagni, il quale calcia con freddezza nell’angolino basso di sinistra. Si chiude quindi il primo tempo con il vantaggio biancoceleste.

⏱️ HT | Zaccagni sullo scadere del primo tempo porta in vantaggio la Lazio! 🎯#SassuoloLazio 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/dKxJIZaasF — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2023 Vantaggio biancoceleste nel final del primo tempo. Fonte: Canale Twitter Serie A

Ripresa che vede i padroni di casa reagire maggiormente, ma le occasioni migliori le hanno i biancocelesti. Al quarto d’ora un pallone in profondità per Milinkovic Savic, bravo a smarcarsi sulla destra, il suo cross per l’accorrente Felipe Anderson il quale calcia alto da buona posizione.

Cinque minuti dopo ancora biancocelesti pericolosi, con una conclusione a giro di Pedro dopo un assist di Cataldi. Il pallone sibila il palo alla destra di Pegolo.

Alla mezz’ora il Sassuolo si rende pericoloso con un calcio d’angolo di Berardi, sul quale interviene prontamente Frattesi che di testa spedisce alto il pallone di poco sopra la traversa!

Verso il quarantesimo ancora la formazione di Sarri pericolosa, con una incursione di Marusic, il quale arrivato vicino all’area di rigore calcia di destro. Il pallone, in seguito al tiro, termina di poco fuori alla destra di Pegolo.

Nei minuti di recupero c’è la rete del raddoppio biancoceleste. Lancio di Pegolo, colpo di testa di Milinkovic Savic, pallone per Felipe Anderson il quale salta il diretto marcatore, oltre al portiere ed infila a porta vuota.

Partita che finisce con lo 0-2 dei biancocelesti.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Lazio 0-2:

Video Gol Highlights Sassuolo-Lazio 0-2, 18esima giornata di Serie A

Tabellino di Sassuolo-Lazio 0-2

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic (39′ st Ferrari), Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang (9′ st. Lopez), Trarorè (29′ st Thorstvedt); Berardi, Alvarez (9′ st Defrel), Laurentiè (29′ st. Ceide). A disp. Zacchi, Russo, Ayhan, Ruan, Ferrari, Kyriakopoulos, Marchizza, Henrique, Lopez, Thorstveldt, Ceide, Antiste, Harroui, Defrel. Indisponibili: Muldur, Consigli, Pinamonti. Squalificati: -. Allenatore: Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale (45′ st Patric), Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (33′ st. Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (15′ pt. Pedro), Zaccagni. A disp. Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Fares, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. Indisponibili: Gila. Squalificati: Lazzari. Allenatore: Sarri

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Marcatori: 48′ pt Zaccagni (Lazio), 49′ st Anderson (Lazio)

Ammoniti: 18′ pt Casale (Lazio), 46′ pt. Toljan (Sassuolo), 47′ pt. Tressoldi (Sassuolo), 47′ st Cataldi (Lazio), 19′ st Rogerio (S), 20′ st Hysaj (Lazio), 38′ st Erlic (Sassuolo), 43′ st Lopez (Sassuolo)

Espulsi: –

Note: –