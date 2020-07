Sassuolo-Juventus in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 15-07-2020

Sassuolo-Juventus, partita valevole per la trentatreesima di Serie A, arà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e Now TV. De Zerbi si affida a Berardi e Caputo, Sarri senza Cuadrado opterà per Danilo in difesa.

Domani alle ore 21:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo ospiterà la Juventus nella partita valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

I neroverdi sono in un periodo di forma importante e vengono dal colpo esterno sul campo della Lazio e sognano di fare uno scherzo anche alla capolista. Il Sassuolo dista a solo 6 punti dalla zona europea ed anche se sarà molto difficile, vorrà fare di tutto per cercare di partecipare alla prossima Europa League.

La Juventus, invece, arriva dal sofferto pareggio interno contro l’Atalanta per 2-2 ed è chiamata a vincere dopo aver ottenuto solo un punto nelle ultime due giornate. I bianconeri devono evitare altri passi falsi, visto che anche l’Inter si è portata a -8 e devono proteggere questo margine in vista del big match del prossimo weekend contro la Lazio.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo e Juventus

Per questa partita De Zerbi dovrebbe riproporre dal primo minuto a Berardi e Caputo in attacco nel suo 4-2-3-1. In porta giocherà Consigli, Ferrari e Chiriches saranno i centrali di difesa con Kyriakopoulos e Muldur sulle corsie laterali. Davanti alla difesa agiranno Locatelli e Bourabia, mentre alle spalle dell’unica punta Caputo agiranno Berardi e Boga sugli esterni, con Djuricic ad agire da trequartista.

Sarri, invece, non avrà a disposizione lo squalificato Cuadrado con Danilo pronto a prendere il suo posto sulla corsia di destra in difesa. In porta ci sarà Szczesny con De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro a completare il reparto difensivo. A centrocampo si rivedrà Pjanic in regia con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. In attacco nuova chance da titolare per Bernardeschi, ancora favorito su Douglas Costa, al fianco di Dybala e di Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. Roberto De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Sassuolo-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Sassuolo-Juventus, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Uno HD (canale 2021 per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Sassuolo-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Sassuolo-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sassuolo-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Sassuolo-Juventus

I precedenti tra Sassuolo e Juventus in casa neroverde sono favorevoli alla formazione bianconera. La squadra ora allenata da Sarri ha vinto quattro delle sole sei gare disputate al Mapei Stadium, considerato che il Sassuolo è arrivato in Serie A solo nel 2014

Per la formazione emiliana solo un successo casalingo contro i bianconeri ad Ottobre 2015 per 1-0 con gol di Sansone su punizione. Partita che fu crocevia importante per la Juventus che poi diede il via ad una clamorosa rimonta vincendo lo scudetto a fine anno, il secondo dell’era Allegri.

Nel 2014, invece, le due squadre pareggiarono 1-1 (reti di Zaza e di Pogba) ed è l’unico pareggio in terra emiliana sponda neroverde per la Juventus. Quest’anno la partita non si prospetta semplice con il Sassuolo che fa buon calcio ed in casa ha conquistato la metà dei punti attuali (23 su 46).

In trasferta, invece, la Juventus zoppica ed è stata capace di vincere solo 10 partite sulle 16 disputate, perdendone ben 4. I bianconeri sanno che non possono sbagliare se non vogliono far avvicinare Lazio ed Inter, entrambe a -8, ma vincere al Mapei non è scontato.

