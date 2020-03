Sassuolo-Brescia Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 9-2-2020

Si torna alla normalità, dopo lo stop forzato per gran parte delle gare di serie A degli ultimi due turni, con il recupero dei match del 26mo turno. Di fronte, nella gara delle delle 18.30, si ritroveranno Sassuolo e Brescia. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: De Zerbi con il dubbio Traorè, mentre Lopez può contare sul ritorno di Torregrossa. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

Dopo il boom dell’emergenza Coronavirus, a piccoli passi, si rientra in clima campionato, e il Sassuolo ospita lunedì il Brescia, in un match che vale molto specie per i lombardi, che puntano a giocarsi le ultime chance per la salvezza.

Ultime sulle formazioni di Sassuolo-Brescia:

De Zerbi con un solo dubbio di formazione, Traorè. L’ivoriano si è allenato poco nelle ultime settimane e non è al 100%, quindi le sua presenza è in dubbio. Per il resto, la formazione sarà la pressochè quella consueta, con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Consigli, con la difesa che vedrà Toljan e Kyriakopuoulos terzini e Romagna e Ferrari centrali, con Marlon in corsa per una maglia da titolare. Il due mediano sarà composto da Locatelli e uno tra Obiang e Magnanelli, con il trio Berardi-Boga-Djuricic che rifinirà l’unica punta, che sarà Caputo.

Tutti a disposizione per Diego Lopez, che si giocherà una delle ultime chance per sperare di riprendere il treno salvezza. Mateju (squalificato) a parte, infatti, il tecnico a disposizione potrà contare sull’intera rosa. Joronen presidierà i pali, mentre Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella saranno di difensori. In tre saranno i mediani, cioè Tonali, Bisoli e Dessena, con Zmrhal che sarà il trequartista dietro al rientrante Torregrossa e a Mario Balotelli.

Probabili formazioni Sassuolo-Brescia:

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Djuricic, Boga, Berardi; Caputo.

Brescia(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Balotelli.

Come vedere Sassuolo Brescia in Diretta TV e Streaming Live:

La gara tra Sassuolo e Brescia, valida per il recupero del 26mo turno di serie A, rinviato a causa del coronavirus, sarà visibile lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 18.30, su SkySport. In Streaming, invece, sarà disponibile sull’app SkyGo tramite Smartphone, PC e Tablet.

Precedenti e statistiche Sassuolo-Brescia:

Sfida inedita quella tra Sassuolo e Brescia, che in serie A, al Mapei Stadium, non si sono mai affrontate. L’unico precedente tra le due sqaudre risale alla gara di andata, dove gli emiliani espugnarono il Rigamonti con un secco 2-0.

©RIPRODUZIONE RISERVATA