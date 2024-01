Sarri dice ok: te ne puoi andare | Venduto entro il 31 gennaio

Il placet di Maurizio Sarri apre a una cessione in casa Lazio nel mercato di gennaio. A quel punto Lotito potrebbe anche acquistare.

A sentire Claudio Lotito, la strategia di mercato della Lazio per gennaio è di facile comprendonio: il gruppo squadra a disposizione di Maurizio Sarri è completo, ma questo non vuol dire che la Lazio non sia vigile sul mercato.

Soprattutto se ci dovessero essere delle uscite, a quel punto la Lazio non sarà pronto a cogliere delle opportunità, ma farà degli acquisti a prescindere. Insomma, può succedere di tutto ma anche nulla.

Le sirene arabe per Ciro Immobile sembrano raffreddate. La sensazione è che il goleador biancoceleste non si muoverà dalla sua Roma, poi a giugno chissà. Nel frattempo sono arrivati gli esami strumentali per l’attaccante biancoceleste: una lesione di primo grado alla coscia destra: niente derby con la Roma in Coppa Italia, dovrebbe essere recuperabile per la Coppa Italia.

Tornando al mercato, c’è stato un sondaggio da parte della Juventus, almeno secondo Tuttosport. La risposta di Lotito, però, sarebbe stata molto chiara. Non è la prima volta che arrivano corteggiamenti per il fantasista spagnolo, ma il patron biancoceleste ha alzato ancora una volta il muro: Luis Alberto ha un contratto fino al 2027 e prima di quella data non si muove.

Calciomercato in uscita

Chi, invece, è pronto a lasciare la Capitale è Toma Basic, che questa estate aveva rifiutato qualsiasi offerta ma visto lo scarsissimo minutaggio, il centrocampista croato stavolta è pronto ad accettare le proposte che arriveranno a gennaio.

Su di lui ci sono diversi interessamenti esteri, tra cui quello più concreto è del Friburgo in Germania. Primo però un tentativo: usare Basic come una preziosa pedina di scambio con il Torino per Ricci, nome caldo già in estate per la Lazio. Il Torino però non sembra molto dell’idea.

Una scintilla mai scoccata

La storia di Toma alla Lazio non verrà ricordata granché. Arrivato nell’estate del 2021, il croato è sempre vissuto all’ombra di Milinkovic Savic. Un gol in Europa League contro la Lokomotiv Mosca in Europa League, un assist per la rete di Francesco Acerbi all’Udinese.

Lo scorso maggio la prima e unica rete in Serie A nel 2-0 al Sassuolo. Poco altro. Nemmeno nella stagione in cui Milinkovic Savic ha preferito continuare la carriera in Arabia Saudita, Basic ha trovato spazio. Meglio cambiare aria. Subito in questo mercato, senza aspettare giugno.