Saresti interessato? Pazza email a Julian Nagelsmann: offerta dalla Serie A

In Serie A dopo appena giornata traballano le prime panchine. Pazza email a Julian Nagelsmann: può venire in Italia.

Per molti il rientro dopo la sosta per le nazionali è stato un trionfo: vedi Simone Inzaghi, leggasi Max Allegri e volendo anche Mourinho, rinfrancato dal 7-0 di una Roma che finalmente si sblocca. Per altri un incubo.

Ovvio pensare subito a Paolo Zanetti: il suo Empoli è l’unica squadra ad averle perse tutte, addirittura senza segnare nemmeno un gol in questo scorcio di campionato. Colpe ne avrebbe veramente poche vista la campagna acquisti, tardiva, di un club che ha deciso di puntare sui suoi giovani, nel campionato, a quanto pare, sbagliato.

Il presidente Corsi e il direttore sportivo Accardi starebbero comunque valutando la sua posizione, si fa largo l’esonero, il nome più gettonato sembra essere quello di Aurelio Andreazzoli, una vecchia conoscenza al Castellani, che ha già allenato i biancazzurri il 2017 e il 2019 e poi nel 2021-22.

Ma ci sono tanti dubbi sugli allenatori di alcune big, che attualmente, classifica alla mano non lo sono affatto. I rapporti tra Lotito e Sarri sono stati risolti a ridosso della partenza del campionato, ma i risultati negativi, nonostante un inizio calendario non proprio in salita, sono tanti e le vecchie ruggini potrebbero riaffiorare.

Calciomercato Milan: #Pioliout, l’hashtag torna virale

Logico mettere in discussione Stefano Pioli dopo il quinto derby perso di fila (malamente) contro l’Inter. I tifosi hanno fatto esplodere la propria rabbia: sui social l’hashtag #Pioliout è tornato virale, la curva sud ha addirittura scritto un comunicato contro quell’allenatore che a fine gara ha ribadito il concetto secondo cui deve chiedere scusa chi ha voluto fare qualcosa di male.

“Il valore delle parole è direttamente proporzionale al valore di chi le pronuncia”. Comincia così il comunicato della Curva Sud. Si scrive diretto al Milan, si legge Pioli: “A te caro Milan non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!”.

Calciomercato, le voci su Julian Nagelsmann fanno rumore

La Champions League potrebbe mettere a tacere le chiacchiere su Pioli, d’altronde il Milan ha sempre saputo risollevarsi dopo una brutta botta. Ma anche avere un effetto contrario. C’è la sfida contro il Newcastle, sulla carta la squadra meno quotata rispetto a PSG e Dortmund. Steccare anche il match con l’ex Tonali potrebbe peggiorare la situazione di Pioli.

In caso di esonero di Pioli, Cardinale potrebbe tentare una mossa azzardata come quella Julian Nagelsmann: l’ex Bayern è uno dei tanti big attualmente sul mercato, anche se sta trattando con la federazione tedesca e quella nazionale in crisi, senza tecnico dopo il tracollo in amichevole con il Giappone.