Sanremo 2021: i Maneskin vincono il 71° Festival con Zlatan Ibrahimovic ospite

Ieri si è concluso il 71° Festival di Sanremo, edizione 2021, non senza diverse novità.

Sorprendentemente la canzone vincitrice è stata “Zitti e buoni”, del giovane gruppo Rock dei Maneskin.

I Maneskin durante la premiazione al Festival – fonte: profilo Twitter Sanremo 2021

Il podio continua con la coppia Fedez-Michielin (“Chiamami per nome”) ed Ermal Meta (“Un milione di cose da dirti”) a chiudere il terzetto del Festival. Questo trio di cantanti è stato oggetto di una seconda fase di televoto, nella tarda notte appena trascorsa, una volta definite tutte le posizioni a loro successive.

La serata finale è anche la serata decisiva per l’assegnazione di altri importanti premi e riconoscimenti, tra sala stampa, critica, miglior testo e musica. Una vera abbuffata, come di consueto.

Ecco, di seguito, i vari premi ed i cantanti vittoriosi per queste particolari e prestigiose categorie:

Premio della Critica “Mia Martini”: Willie Peyote

Premio della sala stampa “Lucio Dalla”: Colapesce e DiMartino

Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo: Madame

Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale: Ermal Meta

E’ stata un’edizione sicuramente molto particolare e fuori dagli schemi classici ai quali si è abituati. Fin dalla prima serata il pubblico in sala è stato assente ma questo non ha sicuramente abbassato o ridimensionato l’emozione provata da ogni cantante od ospite una volta salito sul famoso palco dell’Ariston.

Al timone di questa nave, ancora una volta, c’è stato Amadeus (ultima edizione per lui,almeno per il momento), affiancato dal suo fedele amico Fiorello (definito da Ibrahimovic il “fantasista” del Festival) ed ospiti fissi quali Achille Lauro ed il calciatore Zlatan Ibrahimovic, il quale ha ben conciliato la stagione di Serie A con il suo Milan e la presenza fissa al Festival.

Diamo uno sguardo alla classifica generale che questo Festival 2021 manda in archivio:

Classifica finale Sanremo 2021

1. Maneskin – Zitti e buoni

2. Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

3. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

4. Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

5. Irama – La genesi del tuo colore

6. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

7. Annalisa – Dieci

8. Madame – Voce

9. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

10. Arisa – Potevi fare di più

11. La rappresentante di lista – Amare

12. Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera

13. Lo Stato Sociale – Combat Pop

14. Noemi – Glicine

15. Malika Ayake – Ti piaci così

16. Fulminacci – Santa Marinella

17. Max Gazzé – Il farmacista

18. Fasma – Parlami

19. Gaia – Cuore amaro

20. Coma Cose – Fiamme negli occhi

21. Ghemon – Momento perfetto

22. Francesco Renga – Quando trovo te

23. Gio Evan – Arnica

24. Bugo – E invece sì

25. Aiello – Ora

26. Random – Torno a te

La serata finale del Festival di Sanremo 2021 si è aperta con il gradito contributo della Banda della Marina Militare Italiana, che ha ufficialmente aperto il sipario. Al fianco del duo Amadeus- Fiorello si sono alternate co-conduttrici di alto profilo quali Serena Rossi, la giornalista Giovanna Botteri e la giovane attrice Tecla Insolia.

Tra un’esibizione e l’altra è stato il turno anche di Ornella Vanoni, ospite musicale di punta per la serata finale del Festival, accompagnata da Francesco Gabbani.

Da ricordare anche il contributo di due grandi sportivi italiani come Federica Pellegrini ed Alberto Tomba, presente per introdurre l’ambizioso progetto delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano/Cortina, tornate in Italia dopo diversi anni.

Rimanendo in ambito sportivo, da menzionare anche l’intervista ad Alex Schwarzer (seconda serata), marciatore italiano che ha raccontato la sua storia e la sua speranza di poter tornare presto a gareggiare, una volta sconfitta la fitta trama di burocrazia giudiziaria nella quale è, al momento, impigliato, causa problemi di doping poi smentiti.

In quanto ultima serata anche il contributo di Zlatan Ibrahimovic è stato più corposo e sentito del solito, autore di un gradito discorso sull’ importanza di non mollare mai e non arrendersi, visto che “siamo tutti un po’ Zlatan”, oltre a simpatici siparietti e gag con Amadeus che hanno condito, serata dopo serata, l’intero Festival.

Zlatan Ibrahimovic durante l’ultima serata del Festival – fonte: profilo Twitter Sanremo 2021

Ibra ha poi duettato con l’amico Sinisa Mihajlovic nella serata dedicata alle cover, senza dimenticare l’esperienza di Donato Grande, costretto sulla sedia a rotelle a causa di disabilità motorie, il quale non si è mai arreso diventando l’attaccante della nazionale italiana di power chair football, particolare disciplina sportiva da lui praticata.

Achille Lauro ha avuto uno spazio completamente a lui dedicato, nel quale ha potuto fondere i temi e le parole delle sue canzoni a delle vere e proprie performance artistiche, tra stravaganti vestiti e messaggi sempre diversi che, in un modo o nell’altro, ha saputo far arrivare agli spettatori a casa.

Una fetta importante del Festival è stata dedicata, inevitabilmente, all’attualità riguardante la pandemia che il mondo sta affrontando ed il nuovo modo di vivere al quale tutti noi siamo costretti, comprese anche le diverse difficoltà che sta affrontando tutta la classe dei “lavoratori dello spettacolo”, precari ed in bilico da mesi. Si è, comunque, cercato lungo tutto il Festival di dar voce e rappresentare ogni singolo aspetto peculiare della società italiana.

Toccante è stato il contributo dell’infermiera Alessia Bonari, quotidianamente faccia a faccia con il Covid -19, durante la prima serata di questo Festival o l’omaggio al maestro Morricone, con il contributo dei ragazzi de “Il Volo”.

Proprio causa Covid non ci sono potuti essere i grandi ospiti internazionali precedentemente previsti ma questo non ha rallentato la manifestazione, magistralmente orchestrata e ben organizzata sotto ogni singolo aspetto, anche legato alla procedura anti-contagio da dover scrupolosamente seguire.

Sanremo non sarebbe tale senza la gara dei giovani, terminata con la finale nella serata di venerdì scorso.

Il giovane Gaudiano, vittorioso nella categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2021 – fonte: profilo Twitter Rai Radio 2

Le cosiddette “nuove proposte” hanno visto il trionfo di Gaudiano, giovane cantautore foggiano che ha dedicato la sua canzone, dal titolo “polvere da sparo”, alla prematura scomparsa del padre, avvenuta due anni fa.

Andiamo ora a vedere tutti, ma proprio tutti, i vari ospiti di questa particolare edizione di Sanremo 2021, tra grandi cantanti, attori ed attrici, sportivi e giornalisti.

Ospiti prima serata Sanremo 2021

Matilda De Angelis [co-conduttrice]

Diodato

Loredana Berté

l’infermiera Alessia Bonari

la banda della Polizia di Stato con Stefano Di Battista

Ospiti seconda serata Sanremo 2021

Elodie [co-conduttrice]

Laura Pausini

Il Volo

Gigi D’Alessio

Gigliola Cinquetti

Marcella Bella

Fausto Leali

Alex Schwazer

Ospiti terza serata Sanremo 2021 (la serata delle Cover e dei duetti, vinta da Ermal Meta)

Vittoria Ceretti [co-conduttrice]

Negramaro

Sinisa Mihajlovic

Donato Grande

Gigi D’Alessio

Ospiti quarta serata Sanremo 2021

Barbara Palombelli [co-conduttrice]

Beatrice Venezi [co-conduttrice fase finale Nuove Proposte]

Mahmood

Alessandra Amoroso

Emma

Enzo Avitabile

Matilde Gioli

Ospiti serata finale Sanremo 2021

Serena Rossi [co-conduttrice]

Giovanna Botteri [co-conduttrice]

Tecla Insolia [co-conduttrice]

Ornella Vanoni

Francesco Gabbani

Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi

Umberto Tozzi

Alberto Tomba

Federica Pellegrini

Dardust

Banda della Marina Militare

Anche questa edizione è ormai giunta al termine ma è riuscita a portare, si spera, un po’ di normalità in un’Italia che non vuole dimenticare il significato di questa parola così importante, con la speranza che tutto possa tornare come prima, che si possa tornare ad abbracciarsi presto, alla fine del tunnel.

Fonte immagine in copertina: profilo Twitter Sanremo 2021

©RIPRODUZIONE RISERVATA

