Ufficiale, Napoli: lo Stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona

Lo Stadio San Paolo di Napoli cambierà nome e s’intitolerà Stadio Diego Armando Maradona. È l’annuncio dato da Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli

L’assessore spiega come questo sia un atto dovuto nei confronti della città, per la sua storia e per quello che ha rappresentato quest’uomo per l’intera comunità.

Panoramica interna del San Paolo, fonte “Facebook”

L’assessore ha ribadito quanto segue:

«In qualità di presidente della Commissione Toponomastica – spiega – ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona»

La stessa Bismuto fa sapere come nella prossima settimana sarà convocata una commissione per formulare la proposta.

Lo stadio San Paolo, finalmente, avrà il suo nome per ricordarlo per l’eternità. Un pezzo di cuore, una bandiera della napoletanità, un familiare che se ne è andato troppo presto.

