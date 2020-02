Sampdoria-Napoli in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 03-02-2020

Sampdoria-Napoli di domani sera chiude il quadro della 22esima giornata di campionato in Serie A. Tutto quello che c’è da sapere sul match che vedrà difronte, a Marassi, doriani e partenopei.

La 22esima giornata di Serie A ha appena mandato in archivio gli ormai consueti tre anticipi del sabato che hanno visto le vittorie di Bologna e Sassuolo rispettivamente contro Brescia e Roma e il pareggio, per 2-2, tra Cagliari e Parma.

Si prosegue oggi con, tra le altre, Juventus-Fiorentina all’ora di pranzo e il posticipo serale che vedrà l‘Inter di Antonio Conte impegnata sul campo della Dacia Arena contro l’Udinese di Luca Gotti. Come anticipato poc’anzi, chiuderà poi il quadro della giornata la sfida del Luigi Ferraris di Genova, in programma domani sera alle 20:45, tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Napoli di Gennaro Gattuso.

Le ultime sulle formazioni di Sampdoria e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, la Sampdoria di Claudio Ranieri dovrebbe presentarsi con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Audero in porta. Davanti a lui, Chabot, Tonelli, Colley e Murru. Centrocampo a quattro con Ramirez, Thorsby, Vieira e Linetty. In attacco la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini.

Il Napoli dovrebbe invece schierarsi con il suo classico 4-3-3. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka, Demme e Zielinski. In attacco il tridente formato da Callejon, Milik ed Insigne.

Sampdoria-Napoli, 22° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Chabot, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Thorsby, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Come vedere Sampdoria-Napoli in Tv e Streaming

La diretta esclusiva di Sampdoria-Napoli è affidata ai canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. In streaming, il match sarà invece visibile attraverso i servizi Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Napoli

La radiocronaca di Sampdoria-Napoli è affidata alle frequenze di Radio Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti, a Genova, tra Sampdoria e Napoli sono, ad oggi, 52 con un bilancio che recita 21 vittorie doriane, 17 paregggi e 14 vittorie degli azzurri. L’ultimo precedente risale ovviamente alla stagione scorsa quando i blucerchiati si imposero con un netto 3-0 in cui Quagliarella deliziò i palati degli appassionati con un iconico gol di tacco destinato a restare nella storia.

L’ultima affermazione dei partenopei in terra ligure risale invece all’annata 2017-2018 quando Milik e Raul Albiol regalarono al Napoli, al tempo allenato da Maurizio Sarri, un successo alla penultima giornata tuttavia inutile per la conquista dello scudetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA