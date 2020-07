Sampdoria-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (29-07-2020)

Per i rossoneri allenati da Stefano Pioli l’ultima trasferta di questa stagione è importante per tenere accese le speranze per il 5°, sperando nel passo falso della Roma. Per gli uomini di Ranieri è la chiusura di un campionato sofferto, ma che ha regalato la salvezza abbastanza in anticipo.

Le speranze di poter evitare i preliminari di Europa League sono abbastanza poche, ma gli uomini di Stefano Pioli non vogliono avere rimpianti e cercheranno di fare più punti possibili in queste ultime due giornate.

La Sampdoria gioca con la leggerezza mentale di chi non ha nulla da perdere e questa potrebbe essere un’arma vincente per Ranieri e i suoi ragazzi.

Sampdoria-Milan, 37° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Sampdoria-Milan:

Il Milan è impegnato al “Marassi” di Genova contro la Sampdoria di Claudio Ranieri e potrà contare sui rientranti dalla squalifica (Theo Hernandez e Bennacer). Per il resto dovrebbe esserci la conferma di Calabria e Gabbia nella formazione titolare.

Ranieri deve fare i conti con la squalifica di Thorsby e sull’indisponibilità di Ekdal, Bereszyński, Chabot, Ramirez. Sarà il solito 4-4-2, con la coppia Gabbiadini-Quagliarella che cercherà di scardinare la difesa del Milan.

Probabili formazioni Sampdoria-Milan:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Come vedere Sampdoria-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Sampdoria e Milan, valida per la 37° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 21:45 in streaming su SKY. Il match in tv sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 252.

Sarà possibile vedere la partita anche sull’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky.

Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti su Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, dove si potranno acquistare appunto i pacchetti che includono il meglio della Serie A.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sampdoria-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.eADV.

Precedenti e Statistiche Sampdoria-Milan:

Sono 61 i precedenti in campionato tra Sampdoria e Milan allo stadio “Marassi”. Si registrano 19 vittorie della Samp, 19 pareggi e 28 successi dei rossoneri. L’ultima vittoria blucerchiata risale alla scorsa stagione, 1-0 firmato da Defrel su un maldestro rinvio di Donnarumma. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2014/15, finisce 2-2 con le reti di El Shaarawy, Menez, Okaka ed Eder. L’ultimo successo per i milanisti risale alla stagione 2016/17 grazie ad un gol di Bacca.

