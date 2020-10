Sampdoria-Lazio diretta tv-streaming e probabili formazioni 17-10-2020

Diretta tv-streaming di Sampdoria-Lazio: tutte le info sul match della quarta giornata di Serie A.

Sampdoria-Lazio è gara valevole per la quarta giornata di Serie A. Si affrontano due squadre che vengono da risultati incoraggianti: la Sampdoria ha infatti espugnato il campo di Firenze grazie al gol “capolavoro” di Valerio Verre, capace di superare Dragowski con un sontuoso pallonetto di destro. La Lazio è invece riuscita a fermare l’Inter sull’1-1 all’Olimpico e ora spera di tornare ad incamerare punti “pesanti” per fare un importante balzo in avanti. Andiamo a scoprire più nel dettaglio alcune informazioni sul match di domenica.

Sampdoria-Lazio, 4° giornata di Serie A

Sampdoria-Lazio: le ltime sulle formazioni

Sampdoria al gran completo, eccetto il lungodegente Gabbiadini, e che quindi si prepara a schierare la sua formazione “tipo”: Audero si piazzerà tra i pali; nella difesa a quattro dovrebbero trovare spazio Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello; a centrocampo, confermati Candreva e Jankto sulle fasce, in mezzo dovrebbero agire Thorsby e Ekdal; coppia d’attacco che sarà composta da Quagliarella e Ramirez.

Lazio con molti indisponibili, tra squalificati e infortunati: mancherà Immobile (un turno di stop dal Giudice Sportivo) così come i vari Bastos, Caicedo e Luiz Felipe, tutti alle prese con i rispettivi infortuni. Problema serio sulla sinistra dove mancheranno sia Radu che Marusic, con capitan Lulic che sta ancora smaltendo i postumi dell’infortunio alla caviglia. Anche a destra Lazzari non è al meglio. Possibile dunque che Inzaghi adatti Parolo su questa corsia e schieri il giovane Anderson sull’out mancino.

Sampdoria-Lazio: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Ramirez. Allenatore: Ranieri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Muriqi. Allenatore: Inzaghi.

Diretta tv e streaming Sampdoria-Lazio

Sampdoria-Lazio, anticipo della quarta giornata previsto per sabato 17, alle ore 18:00, sarà visibile su Sky Sport Serie A per tutti gli abbonati al servizio Sky.

Sampdoria-Lazio: precedenti e statistiche

Sono 116 i precedenti in A tra Sampdoria e Lazio, con un bilancio favorevole ai biancocelesti: 53 vittorie per i capitolini, a fronte delle 27 avversarie e di 36 pareggi. Sampdoria che non batte la Lazio in campionato dall’aprile del 2016 e parte dunque con tutti gli sfavori del pronostico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS