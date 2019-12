Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: si rivede De Ligt, Depaoli sostiuirà Vieira

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Juventus in programma domani alle ore 18:55 a Marassi. Sarri potrebbe non affidarsi al tridente, Ranieri punta sul tandem Quagliarella-Gabbiadini.

Domani alle ore 18:55 la Sampdoria affronterà la Juventus a Marassi nella partita che di fatto aprirà la diciassettesima giornata di Serie A. I bianconeri sperano di ottenere tre punti importanti prima di volare in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa Italiana, mentre i blucerchiati vogliono dare continuità alla vittoria nel derby.

La vittoria contro l’Udinese ha permesso alla Juventus di tornare in testa alla classifica a pari merito con l’Inter e vincere a Genova metterebbe pressione ai nerazzurri. Nel weekend, l’Inter dovrà vedersela contro l’atra squadra ligure, il Genoa ed i campioni d’Italia sperano di ritrovarsi da soli in vetta alla classifica, considerando che ai nerazzurri mancheranno anche alcuni calciatori.

La Sampdoria, invece, ha trovato una vittoria importantissima nel derby contro i rossoblu nei minuti finali e Ranieri spera ora di fare uno sgambetto alla sua ex squadra. I blucerchiati hanno già battuto la Juventus nelle ultime due stagioni a Marassi e tutto il popolo doriano sogna un nuovo successo che allontanerebbe la squadra dalla zona calda.

Le ultime dai ritiri

QUI SAMPDORIA – Oltre ai già noti infortunati Barreto, Berezynski e Bertolacci, Ranieri dovrà fare a meno dello squalificato Vieira e dell’infortunato Ekdal che ha subito una botta alla caviglia nel derby. Al posto del primo dovrebbe esserci Depaoli, mentre in sostituzione dello svedese pronto il giovane Thorsby. Per il resto non ci saranno grossi cambi rispetto alla formazione che ha affrontato il Genoa, con Ranieri che si affiderà al tandem Quagliarella-Gabbiadini per stendere la Juventus.

QUI JUVENTUS – Nonostante l’ottima prova offerta contro l’Udinese, Sarri non dovrebbe riproporre il magico tridente, facendo giocare Bernardeschi trequartista e sacrificando Higuain, con Cristiano Ronaldo e Dybala che andranno a comporre la coppia d’attacco. Si rivedrà De Ligt, con l’olandese che ha saltato le ultime due gare facendo spazio a Demiral, mentre sono di ritorno Pjanic e Cuadrado che hanno saltato l’ultimo turno per squalifica. In porta toccherà ancora a Buffon, visto che persistono ancora problemi per Szczesny, out per un risentimento al pettorale destro

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Claudio Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

©RIPRODUZIONE RISERVATA