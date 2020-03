Sampdoria-Hellas Verona in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-3-2020

Sampdoria-Hellas Verona di lunedì sera chiude il quadro della 26° giornata di campionato in Serie A. Al Ferraris si sfidano i blucerchiati di Claudio Ranieri, bisognosi di punti per allontanare la zona retrocessione, e i gialloblu di Ivan Juric che invece sognano l’Europa.

La 26° giornata di campionato in Serie A inizierà oggi coi consueti tre anticipi del sabato che vedranno in campo Lazio-Bologna alle 15:00, Udinese-Fiorentina alle 18:00 e Napoli-Torino alle 20:45. Si proseguirà poi domani con le gare domenicali tra le quali spicca chiaramente la sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte.

Il turno di campionato terminerà quindi lunedì sera con la sfida del Luigi Ferraris di Genova tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e l’Hellas Verona di Ivan Juric. I doriani hanno appena un punto di vantaggio su cugini genoani terzultimi ed una vittoria serve dunque come il pane. Gli scaligeri, dal canto loro, con un punto di ritardo sulla zona Europa League, proveranno a conquistare l’intera posta in palio per continuare a sperare nel sogno europeo.

Le ultime sulle formazioni di Sampdoria e Verona

Per quanto riguarda le formazioni, la Sampdoria dovrebbe presentarsi in campo con un classico 4-4-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Audero in porta con, a fargli da schermo, Bereszynski, Colley, Tonelli e Augello. Centrocampo a quattro con Linetty, Ekdal, Thorsby e Jankto. Davanti il duo formato da Quagliarella e Gabbiadini.

Il Verona dovrebbe invece presentarsi con un più articolato 3-4-2-1. Silvestri quindi in porta. Davanti a lui, Gunter, Rrahmani e Kumbulla. A centrocampo spazio a Faraoni, Pessina, Amrabat e Lazovic. Zaccagni e Verre sulla trequarti saranno invece il supporto all’unica punta, Di Carmine.

Probabili formazioni Sampdoria-Hellas Verona

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Sampdoria-Verona, 26esima giornata di Serie A

Come vedere Sampdoria-Hellas Verona in TV e Streaming

Sampdoria-Hellas Verona sarà visibile esclusivamente su Sky Sport Serie A a partire dalle 20:45. Via streaming il match sarà invece visibile mediante l’app, Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Hellas Verona

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Sampdoria-Hellas Verona sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 20:45.

Precedenti e statistiche

Negli ultimi 23 precedenti giocati in casa della Sampdoria, il Verona è riuscito a vincere al Ferraris solo in un’occasione: 0-1 il 30 dicembre 1972. Dopodiché si contano 15 vittorie dei doriani e 7 pareggi.

Il Verona ha vinto la gara di andata e qualora riuscisse a vincere anche quella di ritorno sarebbe la prima volta nella storia in cui i gialloblu battono i genovesi due volte nello stesso campionato.

La Samp è reduce da due sconfitte interne di fila e non perde tre partite consecutivamente, al Ferraris, dal settembre 2013. Gli scaligeri invece vengono da 9 partite senza sconfitte e potrebbero restare imbattuti per 10 gare di fila per la prima volta dal 2000.

