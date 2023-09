Salto in alto per lo scudetto: Zito Luvumbo saluta Cagliari | A gennaio in una big

L’attaccante del club sardo sta impressionando in questo avvio di campionato ed è già finito nel mirino dei top club.

Sconfitte con Inter, Atalanta, Bologna e Milan, pareggi a reti bianche con Torino e Udinese. Sta facendo molta fatica in questo inizio di campionato Claudio Ranieri con il suo Cagliari che, con soli due punti conquistati in sei partite, è relegato all’ultimo posto in classifica.

Un inizio complicato dovuto soprattutto alle difficoltà che sta incontrando la squadra sarda nell’andare a rete. Un po’ lo scotto del salto di categoria e dell’inesperienza di molti interpreti, un po’ gli infortuni in cui sono incappati i due bomber della squadra, Lapadula e Pavoletti, hanno contribuito a quest’inconsistenza in zona realizzativa.

L’inizio di stagione del Cagliari è stato positivo soltanto per Zito Luvumbo. L’angolano appena 21enne è in grande spolvero e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Ottimo tiro, grande velocità e accelerazione palla al piede, facilità estrema di saltare l’uomo. In questo inizio di campionato è stata una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie.

Dopo aver contribuito alla promozione del Cagliari nella passata stagione, con la doppietta decisiva realizzata nella rimonta effettuata ai danni del Parma nella semifinale di andata degli scorsi playoff, Luvumbo si sta confermando anche in Serie A, anzi sta addirittura facendo meglio. E, se nella passata stagione nella regular season realizzò soltanto tre reti, ora l’angolano è già a quota due.

Luvumbo ed il suo grande inizio di stagione

Le uniche due gioie fin qui in campionato per la squadra di Ranieri portano entrambe la sua firma. I gol al Bologna e quello realizzato al Milan mercoledì pomeriggio sono molto simili e dimostrano come velocità e tiro in porta siano armi micidiali che Luvumbo può far valere nella nostra Serie A.

Il 21enne, inoltre, grazie anche alla sua giovane età, dimostra di aver ampi margini di miglioramento. Lo stesso Ranieri lo ha definito fortissimo, ma ha anche detto che è un profilo su cui si può lavorare per farlo crescere, sgrezzarlo un po’ tecnicamente e farlo diventare ancor più forte e letale.

Luvumbo, interesse di una big per gennaio?

Chiaro è che un profilo così possa già interessare ed essere sondato dalle big del nostro campionato. Nell’attuale Serie A le sue enormi qualità da velocista e la sua esplosività fisica possono fare la differenza e secondo le ultime indiscrezioni Giuseppe Marotta avrebbe già cominciato a seguire il 21enne attaccante angolano.

Arnautovic è già KO e potrebbe non rientrare al meglio in tempi brevi, Alexis Sanchez è stato preso solo per tappare un buco. I soli Thuram e Lautaro Martinez non possono bastare per l’intera stagione. Ecco che, qualora Luvumbo continuasse a dimostrare di poter fare la differenza nel nostro campionato, l’Inter potrebbe chiedere il calciatore al club sardo già a gennaio. Operazione difficile e più fattibile in estate, ma il classe 2022 piace molto ai nerazzurri e sarà comunque uno dei prossimi obiettivi di mercato.