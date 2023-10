Salta Inter-Benfica: “Scarso impegno in allenamento” | Escluso e multato

Il difensore non è stato convocato per la sfida di Champions League per motivi disciplinari.

Una serata apparentemente come tante, prima che Lautaro Martinez decidesse renderla storica. L’Inter esce trionfante dall’Arechi di Salerno con il bottino pieno: risultato tondo, imbattibilità di Sommer e, soprattutto, ritorno ai tre punti. Una vittoria fondamentale per mantenere la testa della classifica, considerando quanto accaduto tra Milan e Lazio poche ore prima.

Inzaghi è riuscito anche a far riposare alcuni dei titolari, nei limiti del possibile. Gli infortuni hanno ristretto le rotazioni, ma era necessario permettere ad alcuni giocatori di rifiatare in vista dell’impegno di Champions League di stasera, perché la sconfitta contro il Sassuolo aveva evidenziato un po’ di stanchezza.

In conferenza stampa il tecnico nerazzurro non ha dato particolari indicazioni sui recuperi. Juan Cuadrado è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma non è ancora chiaro se rientrerà tra i convocati. Nulla da fare per Frattesi e Sensi, che secondo La Gazzetta dello Sport avrebbero qualche chance in più di tornare a disposizione per la sfida contro il Bologna, l’ultima prima della sosta. Per Arnautovic, ci vorrà ancora tempo.

La formazione sarà quella che ha fornito le maggiori rassicurazioni in quest’inizio di campionato, ad eccezione di Pavard sul centro-destra:

(3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

La punizione

Il Benfica torna a Milano pochi mesi dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League, meditando vendetta. La squadra portoghese versa in un grande stato di fiducia, dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Porto grazie alla rete di Angel Di Maria.

A dispetto della partita contro il Salisburgo di due settimane fa, Schmidt tornerà ad avere a disposizione Juan Bernat e Gonçalo Guedes. Non ci sarà, invece, il difensore Joao Victor, escluso dalla lista dei convocati per motivi disciplinari: scarso impegno messo in allenamento.

Qui Benfica

La partenza sbagliata di entrambe le formazioni rende la partita molto intrigante: un ulteriore passo falso potrebbe rendere la qualificazione complicata. Nonostante la sconfitta contro i tedeschi, il Benfica arriva alla partita con un ruolino di marcia in campionato importante, sei vittorie consecutive.

La formazione che Schmidt ha intenzione di schierare è la stessa di sabato contro il Porto, ad eccezione di Joao Mario che dovrebbe prendere il posto di Neres:

(4-2-3-1) Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Joao Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.