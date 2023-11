Salta il banco: Fabian Ruiz torna di corsa in Serie A | Titolare e faro del centrocampo

Nostalgia canaglia. La Serie A richiama a gran voce Fabian Ruiz del Paris Saint Germain. L’operazione per farlo tornare.

S’immaginava un’altra storia Fabian Ruiz nel momento in cui decise di lasciare Napoli. Il club azzurro lo prese nel 2018, andando a pescare in Spagna, nel Betis: pagò la clausola rescissoria senza batter ciglio.

L’esordio dello spagnolo coincise con quello del Napoli in Champions League e si capì subito che la mossa partenopea aveva colpito nel segno: 27 presenze e ben 5 realizzazioni, tra cui una doppietta spaziale in un memorabile 4-1 all’Inter. Con Carlo Ancelotti Fabian Ruiz stupisce per la sua duttilità tattica: viene impiegato in più ruoli di centrocampo, dove performa sempre.

Inizia la stagione successiva andando subito in gol a Lecce, ma è un fuoco di paglia. Ci pensa Ringhio Gattuso, nel frattempo alla guida del Napoli dopo il divorzio con Ancelotti, a rivitalizzarlo. È decisivo in Coppa Italia nel viaggio che porta gli azzurri all’Olimpico, dove si fregiano della coccarda tricolore, vincendo ai tiri di rigore contro la Juventus. Conclude la stagione con 46 presenze e 4 reti.

Anche l’anno successivo Fabian Ruiz va alla grande, una delle pedine più importanti nello scacchiere di Gattuso, altri quattro gol in 42 presenze complessive. Cambia l’allenatore, arriva Spalletti, a Fabian Ruiz cambia poco: le sue prestazioni risultano decisive per la conquista del terzo posto finale e il conseguente ritorno in Champions League. Altre sette reti all’attivo: troppe, perché le big gli mettono gli occhi addosso.

OK, il prezzo è giusto

L’affondo del Paris Saint Germain nell’estate del 2022, misto alla voglia di Fabian Ruiz di cambiare aria, fa sì che la trattativa per il passaggio dello spagnolo in terra parigina, si concretizza per una trentina di milioni di euro.

Contratto fino al 2027 per un Fabian Ruiz che s’illude di arrivare in una squadra di Galattici, quella di Messi, Neymar e Mbappé (tra gli altri), ma che ben presto si scontra con la dura realtà: una squadra di super singoli non basta per essere competitivi. Il campionato francese vinto, in extremis peraltro, è un contentino.

Un’operazione alla Gini Wijnaldum

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il Milan starebbe sondando il terreno per riportare Fabian Ruiz in Italia, nonostante la lunghezza del contratto del nazionale spagnolo. L’idea è quella di seguire le orme della Roma che prese Georginio Wijnaldum in prestito oneroso.

I rossoneri punterebbero su una formula analoga. Un indennizzo, di poco conto, per il trasferimento temporaneo, con opzione di riscatto definitivo nel luglio del 2025. Palla a Fabian Ruiz.